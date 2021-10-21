拜登總統提名的美國駐中國大使人選伯恩斯（Nicholas Burns）說：「中華人民共和國在新疆的種族滅絕、在西藏的侵權、對香港自治與自由的窒息和對台灣的霸凌是不公正的，必須停止。」圖／擷自PBS News hour影片 2021.10.20

拜登總統提名的美國駐中國大使人選伯恩斯（Nicholas Burns）在星期三（10月20日）的參議院提名確認聽證會上展示了與北京打交道時的強硬立場。他說，「新疆的種族滅絕」、西藏的侵權和對台灣的霸凌必須停止。

伯恩斯稱中國是「最危險的競爭者」，北京突破了僅僅維持最低限度核威懾的承諾。他還說，華盛頓應當與歐洲和其他地方的盟友共事，打造經濟影響力。

人權人士、美國政府和一些西方國家的議會稱中國政府對待新疆維吾爾穆斯林的方式構成了「種族滅絕」。中國政府否認在新疆推行「種族滅絕」政策。

伯恩斯說：「中華人民共和國在新疆的種族滅絕、在西藏的侵權、對香港自治與自由的窒息和對台灣的霸凌是不公正的，必須停止。」

65歲的伯恩斯是職業外交官出身，擔任過駐北約大使。他還說，華盛頓在台灣事務上奉行當前的「一個中國」政策是正確的，但反對北京所採取的破壞現狀的行動是正確的。

一些國會議員、包括拜登所在的民主黨的議員呼籲華盛頓重新考慮堅持了幾十年的「一個中國」政策。

伯恩斯說，中國對台灣的軍事威脅正在增加，但是他堅稱，「一個中國」政策是遏阻中國對民主和自治的台灣動用武力的最明智、最有效的方式。

伯恩斯對參議院外交委員會說：「這是一個能夠取得成功的政策，條件是我們一貫性地加以執行並拿出一定的實力。」他說，最重要的遏阻力量是美國維持在印太的軍事地位。

不過他說，國會和行政當局完全有權利「擴大向台灣提供我們的武器」。

國會兩黨成員都對伯恩斯表示了讚揚，預計他的提名將順利得到參議院確認。

伯恩斯還用了相當多的時間談論了他所認為的中國在國際上相對孤立的觀點。

伯恩斯說：「中國如此的咄咄逼人，他們掀起了很多針對他們的阻力。我認為，我們不應誇大他們的實力，或者低估美國的實力。」

他說，北京在新冠病毒來源的問題上一直在對全世界封鎖信息。

他說：「我們需要調查。我們不能肯定這個病毒的起源，有很多說法，中國方面需要回答這些問題。」