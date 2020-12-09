代序

為改革勇士的玉碎而泣

文／彭明敏

改革者的命運，素來不好。

每一社會都有不公不義腐敗貪污，庶民看到只有聳肩攤手表示無奈，獨有強烈正義感者或勇敢義俠者，看不過禁不住挺身要加以改革。但是既得利益者，立刻建立堅強堡壘，防禦自己，進而反擊；改革者往往心有餘力不足，結果大半都不理想。為此有的犧牲生命，有的犧牲自由，有的鎩羽而歸。看農工運動歷史，改革者看到農民及勞工被地主與資本家酷役剝削，要把農民及勞工組織起來，抵抗地主與資本家，擁護自己的權益，不但受到地主與資本家反對，連有些無知農民與勞工，也把他看做「麻煩製造者」而加以攻擊。

台灣戒嚴恐怖時代，所謂「政治犯」，被判死刑或長期服刑者，實為深識者，熱情青年他們為了要積極地或溫和地改革台灣而犧牲生命或自由，才有今日台灣，台灣人民應該永久追念感謝他們。

台灣民主化，高唱改革，但傳統的積弊太深，殘留不少。尤其「司法改革」、「轉型正義」，雷大雨小。有正派學者，深信「民主自由人權」，熱心改革，不論在朝或在野，勇敢堅持其信念和立場，這對其官途沒有幫助。他受聘為監察委員，以為可以推動改革的第一步，一開始就感受來自各方有形無形的掣肘，有權有責任者，汲汲於明哲保身，默默置身於度外，監委的改革行動，有時成為挫折和無奈的交集，長嘆「難航也」。

一小法官有重大嫌疑，為了爭寵，濫用所謂「自由心證」，枉法判總統無罪。

監委要調查此案，好似驟然衝撞兇蜂巨巢，千萬野蜂狂飛亂叫，在其頭目指示下，集中猛刺，要求公開辯論求真之呼聲，在媒體冷淡、群蜂狂吠掩耳之下，被消音了。改革勇者終嗚嘆「不知為何而戰，不知為誰而戰」，玉碎了。

有識者能不為改革者的玉碎而泣嗎？

有心者能不為台灣改革的遠望而悲嗎？

作者簡介

陳師孟，生肖屬鼠，生性愛豬，因為邱吉爾說：「狗仰視人、貓俯視人，只有豬平視眾生。」曾捐出1300餘件小豬收藏品，協助台糖公司橋頭糖廠文創園區成立「豬仔文物館」，以紀念幼年時隨父母在各地糖廠度過的恬淡歲月。

受過十年的經濟學正規教育，取得美國俄亥俄州立大學 (OSU) 經濟學博士學位，隨即回台獲聘台灣大學教職三十五年。然年逾半百始覺悟到，在台灣真正能經世濟民的學問，不是經濟理論，而是政治理念。乃於2009年結合同道開辦「綠色逗陣工作室」，宣揚台灣建國理念；目前續擔任「綠色逗陣之友會」理事長，經營網站迄今。

在台灣民主轉型的過程中，曾多次參與街頭抗爭與社會運動，並短期擔任民主進步黨中央黨部秘書長；從政期間受陳水扁先生重用，歷任台北市政務副市長、中央銀行副總裁與總統府秘書長，也啣命創設凱達格蘭學校。於2018年1月至2020年1月經蔡英文總統提名，擔任第五屆監察委員；兩年中完成百篇「尖尾週記」，於此選取其中有關司改議題之文章，編成本書。

《尖尾週記：司法與惡的距離》新書發表會

時間：12月12日（本週六）下午4點

綠色鬥陣於下午2點30分，舉辦矢板明夫 vs． 金恒煒 對談會，主題：「中國會不會打台灣？！」。

地點：台北市南京東路2段125號4樓（台灣國際會館 偉成大樓）

參加對談會及新書發表的朋友們，請於2點30分前到會場



陳師孟新書《尖尾週記：司法與惡的距離》12月12日發表會。圖／綠色鬥陣、民報資料照，民報合成