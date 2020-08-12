●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美國9月25日之後將把香港出口商品都標示為中國。

白俄羅斯身為歐俄之間的緩衝國，選舉爭議引發周邊國家與歐洲區域戰略問題。

土耳其打算強行開發東地中海油氣，與希臘衝突日漸升高。

黎巴嫩先前總辭的看守政府，最晚在7月20日就接獲硝酸銨可能大爆炸的警告報告，但在政治混亂中什麼都沒做。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

香港

美國9月25日之後將把香港出口商品 都標示為中國 。

泰國

總理11日表示抗爭學生要求王權改革是 大不敬 。

白俄羅斯

反對派候選人 逃亡 。

網路遭關閉 以防礙抗爭者集結。

政府宣布 逮捕2000多人 。

立陶宛外長11日 表示 俄羅斯正利用白俄羅斯危機拉攏白俄羅斯。

歐盟考慮是否 重新制裁 白俄羅斯。

德國

柏林中央公園有喬治亞公民遭殺害，懷疑是俄羅斯下手，造成兩國關係緊張，德國外長11日 重申 德國會保護公民，不論線上或實體世界。

英國

英國表示 與法國合作 阻擋偷渡客。

美國

美國生產者價格 7月反彈成長 。

阿根廷

8月阿根廷與債權人達成650億美元債務重整協議後，轉向國際貨幣基金 希望 能延緩還債。

黎巴嫩

黎巴嫩大爆炸死亡人數已經達163人，6000傷，6000多棟建築物被毀， 調查指出 ，1月進行過安全調查認定若爆炸可能摧毀整個貝魯特，7月20日警告通知總統與總理，48小時內公文送往國防部，但什麼都沒做。

聯合國世界糧食計劃署將送出 5萬噸小麥麵粉 到黎巴嫩救災。

土耳其

土耳其將於 本月發出 東地中海油氣鑽探許可證，與希臘衝突升高。

希臘 要求 土耳其船隻離開希臘大陸棚。

希臘 要求 歐盟針對土耳其召開外交部長會議。

歐盟認為東地中海情勢發展 極度令人擔憂 。

埃及

埃及新成立參議院，11日 進行投票 。

以色列

加薩走廊巴勒斯坦人施放氣球炸彈攻擊，以色列11日 關閉邊境 出入口。

南蘇丹

南蘇丹發生 軍民衝突 81死。

伊拉克

美軍與伊拉克部隊聯軍的後勤車對遭 2起炸彈攻擊 。無人死傷。

土耳其無人機11日 轟炸伊拉克邊界 造成2死。

尼日