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每日國際焦點
美國9月25日之後將把香港出口商品都標示為中國。
白俄羅斯身為歐俄之間的緩衝國，選舉爭議引發周邊國家與歐洲區域戰略問題。
土耳其打算強行開發東地中海油氣，與希臘衝突日漸升高。
黎巴嫩先前總辭的看守政府，最晚在7月20日就接獲硝酸銨可能大爆炸的警告報告，但在政治混亂中什麼都沒做。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
香港
美國9月25日之後將把香港出口商品都標示為中國。
泰國
總理11日表示抗爭學生要求王權改革是大不敬。
白俄羅斯
反對派候選人逃亡。
網路遭關閉以防礙抗爭者集結。
政府宣布逮捕2000多人。
立陶宛外長11日表示俄羅斯正利用白俄羅斯危機拉攏白俄羅斯。
歐盟考慮是否重新制裁白俄羅斯。
德國
柏林中央公園有喬治亞公民遭殺害，懷疑是俄羅斯下手，造成兩國關係緊張，德國外長11日重申德國會保護公民，不論線上或實體世界。
英國
英國表示與法國合作阻擋偷渡客。
美國
美國生產者價格7月反彈成長。
阿根廷
8月阿根廷與債權人達成650億美元債務重整協議後，轉向國際貨幣基金希望能延緩還債。
黎巴嫩
黎巴嫩大爆炸死亡人數已經達163人，6000傷，6000多棟建築物被毀，調查指出，1月進行過安全調查認定若爆炸可能摧毀整個貝魯特，7月20日警告通知總統與總理，48小時內公文送往國防部，但什麼都沒做。
聯合國世界糧食計劃署將送出5萬噸小麥麵粉到黎巴嫩救災。
土耳其
土耳其將於本月發出東地中海油氣鑽探許可證，與希臘衝突升高。
希臘要求土耳其船隻離開希臘大陸棚。
希臘要求歐盟針對土耳其召開外交部長會議。
歐盟認為東地中海情勢發展極度令人擔憂。
埃及
埃及新成立參議院，11日進行投票。
以色列
加薩走廊巴勒斯坦人施放氣球炸彈攻擊，以色列11日關閉邊境出入口。
南蘇丹
南蘇丹發生軍民衝突81死。
伊拉克
美軍與伊拉克部隊聯軍的後勤車對遭2起炸彈攻擊。無人死傷。
土耳其無人機11日轟炸伊拉克邊界造成2死。
尼日
法國總統馬克宏表示將強化法國公民在非洲薩赫勒地區的安全。