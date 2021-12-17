美國舉辦的民主峰會，缺了中國，老共的狂妄病開始發作，自認自己才是全過程民主，當之無愧的民主國家，這種不要臉的說詞，連國民黨都不敢附從，偏偏就有一位馬英九，倒過來數落台灣是不自由的民主，意思就是台灣只是十步笑百步，這樣的文章論點是否對錯，自有公論，文章見報，有七成民眾不認同，但是，能夠見諸親中媒體報端，已經證明台灣是言論自由的民主國家。

國民黨威權統治時期的台灣，確實是不自由的民主，兩蔣打著自由中國旗號欺騙美國，國民黨搞投票也是黑幕重重，更遑論言論自由受限制，候選人說錯話，也會被逮捕，但是，在那個時代，很多人冒死抗爭，可是，馬英九在威權庇蔭下，却是活得滋潤的天之驕子，他從來不敢質疑兩蔣的不自由民主，台灣經過民主化30年，馬英九至少也主導8年，現在自打嘴巴，到底腦袋出了什麼問題？

不自由民主，簡單講就是空有選舉，其他政黨自由，言論自由闕如，放眼天下，也只有俄羅斯，白俄羅斯，委內瑞拉，尼加拉瓜可以入座，這些國家也辦投票，但是國家政府暴力打殺反對派，控制言論，關押異議份子，至於中國既沒有自由，更沒民主，與台灣相較，不是百步或十步的問題而已。

馬英九恥笑台灣，等於打臉美國，認為美國不應該邀請台灣與會，用這種繞圈方法討好中共，也真的費盡心思了。

居住在台灣的中國人，每隔一段時間，中國狂妄病總會發作一次，藉此表忠，唱合中共對台的併吞戰爭，例如郁慕明在「海峽論壇」忘情高喊：要做堂堂正正中國人，其實這也無妨，隨人高興就好，最令人噁心就是既不敢回歸中國，又緊抱美國護照，卻要求台灣人要愛中國。

剛罵了台灣不民主，為了萊豬開放問題，老馬再度痛罵政府對美國卑恭曲膝，搞到朱立倫顏面難看，老朱剛剛說完要派遣黨工，赴美修復國民黨和美國關係，馬英九卻反其道而行，九年前，馬英九開放萊牛進口，現在卻阻擋萊豬，同樣的國際劑量，卻待遇不同，馬英九應該說清楚，他的動機是為人民健康，還是替中共當過河先鋒？阻擋台灣走向國際，最終是誰得到好處，答案已經呼之欲出了。

台灣為了分散在中國的貿易依賴，必需與美國簽訂自由貿易協定，更進而加入CPTPP泛太平洋夥伴協議，享受免除關稅的利益，在平等貿易原則下，開放萊豬是必需條件，萊豬即便進口，人民不買，最後也是無疾而終，這是商業市場習慣，實在無需擔心。

平等貿易絕非卑恭曲膝，面對中共戰機騷擾，任意宰殺台商，在國際外交挖台灣牆角，馬英九可以吞下鳥氣，不敢對老共發飆，這才是真的卑恭曲膝。



作者指出，平等貿易絕非卑恭曲膝，面對中共戰機騷擾，不敢對老共發飆，這才是真的卑恭曲膝。示意圖／擷自國防部，民報合成