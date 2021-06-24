20210624最後一日出版的《蘋果日報》，以「港人雨中痛別 我哋撐《蘋果》」為題，告別讀者。圖／擷自立場新聞推特

據多家媒體報導，支持民主立場的香港《蘋果日報》將在本星期四（6月24日）出版最後一期報紙。

蘋果日報母公司壹傳媒的董事會星期三宣布，《蘋果日報》將在不遲於本周六出版最後一期。

壹傳媒有限公司董事會在一份聲明中說：「遺憾地宣布，由於香港當前的情況，蘋果日報的印刷版不遲於2021年6月26日星期六最後一期結束，而電子版亦不遲於……星期六晚上11時59分停用。」

聲明說，壹傳媒感謝「讀者忠實的支持」，「並感謝我們的記者、員工及廣告商在過去26年的信任」。

與此同時，同屬壹傳媒旗下的《壹周刊》也宣布即將停刊。《壹周刊》社長黃麗裳星期三在臉書發表告別信說，「編輯部相信大時代下已經到臨終點前」。

她說：「有同事舍不得，仍存一絲希望，我只有狠狠的劈頭一句：『別存幻想！』」繼上周有5名蘋果日報相關人員被逮捕后，蘋果日報星期三報道說，社論主筆李平（筆名）當天上午被警務處國家安全處人員逮捕。據報導，李平是中國籍，本名楊清奇，被捕前一天還為蘋果日報「蘋論」發表社評，目前正在扣留調查。他的被捕原因是涉嫌違反國安法「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

上周四（6月17日），500名警員搜查蘋果日報大樓，壹傳媒兩名高層及三名新聞工作者涉嫌違反國安法「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被捕。

香港保安局還凍結了三家與蘋果日報相關公司的資產，並通知銀行停止為蘋果日報服務，致使蘋果日報陷入資金困境。

警方表示，行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。