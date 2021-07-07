陳榮基，1938年出生於台灣新竹，1964年台灣大學醫學院畢業，進入臺大醫院神經精神科，從住院醫師、總住院醫師、講師、副教授，一直作到台大醫學院神經科教授和生理學科兼任教授，他也擔任過台大神經科主任、台大醫院副院長、台灣神經醫學會理事長，在台大教過無數的醫學生，也訓練過許多年輕醫師，大家都知道台大神經科從神經精神科分離出來獨立存在，是神經科鼻祖洪祖培教授所開創，而繼洪祖培之後就是陳榮基這位神經科大老了，而他的夫人周照芳女士是台大護理系教授、主任及台灣護理界的前輩，夫妻兩人為台灣醫界貢獻超過一甲子，對社會公益更是熱心參與，令人稱羨不已！

陳榮基最為台灣社會熟知和感念的，是他一直熱心推動「善終」的理念，也就是今日大家耳熟能詳的「安寧醫療」，今天許多人稱他為「安寧醫療」的推手，其實緣起於他唸台大醫學院大三的時候，曾有台糖退休的工程師周宣德到學校去宣講佛法，讓他和佛學結下了因緣。當1987年他已經是台大神經科主任時，院內學佛的醫護人員成立了「慈光社」，推舉他當了社長。當時「慈光社」決定作兩件事，一是幫助貧困的出家人醫療，另一是希望能幫助病人安詳的走，後來他們在醫院內設置了幫助佛教病患的「助念室」，沒想到引起許多其他醫院的跟進，進而在1994年他們成立了「蓮花佛教臨終關懷基金會」，同一年馬階醫院的董事會邀請了陳榮基一起赴日本參訪當地的「安寧病房」，回來後1995年他決定在台大開設「安寧病房」，而馬偕醫院更投入了二億在淡水馬偕蓋了四層樓的「安寧照護教育中心」，陳榮基認為這是很好的良性競爭。不同宗教的信仰，都會對生、死的議題學習如何面對和超越，要減輕病人的身心痛苦和恐懼，進而安詳的善終。陳榮基運用蓮花基金會的資源和台大醫院合作，培養訓練了將近70位宗教師來協助臨終的病患。

陳榮基又和不同宗教團體的人士如單國璽主教、趙可式護理師、馬偕的院牧……等合力推動「預立遺囑」、「選擇安寧緩和醫療意願書」的立法遊說，並向當時衛生署長李明亮建議，在健保卡可以註記醫療意願，經過眾人的努力，立法院終於通過「安寧緩和醫療」的法案，現在台灣的安寧緩和醫療在許多地方都有相當的進展，而安寧照護的品質也在世界上獲得極高的評價！當佛教界行天宮要成立「恩主公醫院」時，陳榮基很自然成為創院的院長（1998年），他作到退休後仍持續在恩主公醫院看診，他還擔任「台灣安寧照護協會理事長」、「中華慧炬佛學會理事長」、「法鼓山人文社會基金會」顧問，2016年他獲頒「醫療奉獻獎」。如今即使年過80他仍不忘鼓吹「B.M.W」就是Bus、Metro、Walk的走路搭公車坐捷運精神，也就是減碳救地球的理念，可見這位關懷善終的神經科大師是多麼熱愛生命和環境！



陳榮基被稱為「安寧醫療」的推手、他的夫人周照芳女士是台灣護理界的前輩。圖／擷自陳榮基醫師部落格，民報合成

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集