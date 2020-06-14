航運集團代表在紐約會議上，要求合約的任務方必須撤退，開出價碼一千萬美金收買合約，雙方雖然多次接觸談判，但是，無法達成協議，加上任務方所簽訂的「包裹合約書」裡面，有執行任務的台灣人在內，這件事引發「擁有方 」的擔心，北韓貨幣事件曝光，因此，交易就被擱置了。

國民黨奪回政權

從開城回台後，雖然工作任務受阻，但是，國民黨的馬英九上台，國民黨的黨庫管理系統，至少放下緊張，不比急在一時，進行五鬼搬運，但是，國內政黨以及民間團體，對國民黨黨產的疑慮並未消退，因為馬英九在2005年擔任國民黨主席，接替連戰，曾經在黨內中常會上演說：「只要他任內一天，一定會制訂黨產歸零時間表，因為龐大的黨產，已經變成國民黨選舉包袱，如果沒有把包袱卸下來，國民黨想拿回政權，必定困難」，馬英九演說時候，阿扁的國務機要費弊案，尚未爆發，但是，理解黨產包袱對政黨政治的傷害，馬英九至少有自知之明，金錢這種東西，對政治人物有愛有恨，馬英九的歸零，並非還產於民，也不是說說而已，而是運用極為機密方式，積極要把國民黨燙手的土地，不當投資的黨產優先處理，變成現金。例如：三中案、國發會土地開發案，這兩個案子，就涉及數百億利益，因為金額巨大，所以五鬼搬運的方法顯然出了問題，到了2006年，這兩個案子因為內部利益出問題，終於先後爆發開來，代理扮演中介人頭蔡正元，以背信罪嫌，先被司法問題壟罩，最後也殃及馬英九本人，一直到2016年，馬英九卸任後，失去總統禮遇，也被迫走進法院，把這兩個案件的黨產攤在陽光下，接受社會檢視。

黨產處理困擾國民黨

眾所皆知，台灣的司法案件，總是壞戲拖棚，到2008年，馬英九上台，這兩個黨產官司仍然沒有解決，所以，民間要求國民黨主席不能說話不算話，必須趕快公開黨產，「還產於民」的呼聲越來越高，這些聲音也只是狗吠火車，因為國民黨已經拿到政權，黨國一體的鬼魂再度壟罩台灣上空，到底國民黨擁有多少資產，依舊是一個無法解開的謎題。

熟悉國民黨內部運作的人知道，這個列寧式政黨，連黨主席都不知道自己家裡有多少錢，因為只限定少數人，才具有開啟黨庫的密碼，劉老在離開國民黨後，告訴《今周刊》記者說：「2000年，我離開黨產管理委員會，交出去的黨產有8百多億」，但是，連戰上台後，四年用了500多億，包含2004年選舉花費，馬英九接任時自稱；黨產剩下300多億，到了2014年朱立倫手上，只剩下2百多億，從2005年馬英九承諾黨產歸零，到2016年，整整十年，國民黨仍然擁抱著黨產不放，所以，黨產被稱為魔戒，只要拿到手上，就很難脫下來，這個形容相當貼切。2016年，政黨再度輪替，黨產成為包袱，一語成籤，民進黨上台後，才積極立法，把清理黨產視為重要的政黨轉型正義的工作，因為，一個擁有大量資產的政黨，對台灣兩黨政治的發展，必然不會是太健康的現象。

開城工業區關閉

國民黨上台後，任務受到阻礙，北韓方面的政治變化也很大。2008年2月南韓由李明博上台主政，把過去已經運作一段時期的「北韓親善政策」一下打翻了，對北韓態度從太陽轉變成北風。正處於飢荒的北韓，以無比強悍的意志力，寧願飢荒死掉幾十萬百姓，也不願意對南韓屈服。2008年，金正日宣布重啟核子實驗，雙方鬧僵；2010年，天安艦事件爆發，兩韓中斷開城工業區，南北聯絡事務所也同時關閉。本來，南韓現代集團鄭周永，在開發開城工業區，以及金剛山遊樂區計畫時，曾經向金正日誇下海口，可以讓北韓經濟起飛，這兩地可以讓北韓30萬人就業，沒想到只有五年時間，開城工業區就遇到挫敗。2010年，開城工業區關閉時，南韓在此地還有150家工廠，雇用北韓6萬工人，每年替北韓賺到1億2千萬美金，因為北韓貨幣沒有國際匯兌，貨幣價值起伏很大，遇到飢荒，北韓貨幣就會貶值波動，南韓透過國際貨幣銀行遊說，取得美國同意，在開城先行實驗，直接發放美金，如果「六方會談」的半島非核化談判落實，可以用1992年印製北韓貨幣取代，給予國際匯兌價格，當時在開城工業區，南韓同意所雇用北韓工人，工資每個月不可低於50塊美金，大約只有當年南韓工人薪資的三十分之一，管理幹部另有加薪，這些美金由北韓政府收取後，換成北韓貨幣給工人，只要開城工廠一停工，北韓拿到美金的管道就會中斷，但是，北韓這種極權國家，不會考慮太多。

2010年，金正日已經中風，身體衰敗，這一年冬天，金正日到中國做了最後一次旅行，拜訪了中國改革開放的幾個城市，被金正日指定的接班人金正恩，已經浮出水面；2011年，金正日死亡，金正恩被父親指定為法定接班人，美國希望推促北韓走向資本主義的改革開放，在金正日手上空轉近二十年，仍然是一場空。