十多年的社工生涯，許秀敏曾於醫療院所、桃園市政府社會局服務，輔導過重大災難事件個案，她總是能快速反應個案需求、尋求相關資源，協助個案走出困難。許秀敏從過往輔導經驗，學會積極正向面對眼前挑戰。圖／林冠良，桃園誌

小時候因為家中開店，許秀敏回憶起與母親一起顧店的過往，當時的她就熱衷於觀察形形色色的人們，從中學習與人相處的方法。考大學的時候，她決定結合自己的興趣與生活經驗，選擇「社工」作為自己的職涯道路。

擁抱熱情 挫折中學習調適

擁有一頭俐落短髮與開朗笑容的許秀敏，社工經驗相當豐富，言談之間總能帶來一股溫暖的能量。但回想起早期剛從事社會工作時，她也曾經歷過一段不短的適應期。

「剛開始當社工師，最常體認到的心境就是『真心換絕情』。」許秀敏笑笑地說，起初在輔導個案時，總是為了解決個案面臨的困擾而想盡辦法，卻常碰到像是替經濟困難的個案媒合工作機會，對方最後竟臨時放棄面試等等狀況，「這真的讓人非常挫折，甚至會懷疑自己的工作價值，但後來才漸漸理解，每個個案都須為自己的人生負責，我能做的就是盡可能去理解個案需求，提供他們能改變現狀的可行道路選項。」



擔任督導的許秀敏，不時地與社工夥伴溝通，以準確掌握個案情形。圖／林冠良，桃園誌提供

個案面面觀 經驗累積再成長

擔任社工師期間，許秀敏曾經歷過幾次重大事件，不論是新屋保齡球館火災殉職的消防員家屬，或是旅行團國道火燒車事件的親屬，許秀敏表示，事發當時因為情況緊急，當下能做的就是陪伴罹難者家屬，擔任他們與外界的溝通橋梁，穩定他們的情緒後，再協助轉介個案到所在縣市的社福單位，進行後續輔導。

「在這份工作上的學習與歷練，讓我的眼界與經驗變得更豐富。」許秀敏過去在個案輔導過程中，也遇過一些特殊個案，例如擁有一技之長，但是卻不依循一般社會所認可的生存方式。她表示，若不是以社工師身分，也無法在與個案的互動中，觀察到社會上有如此多樣的人生面向。



急難救助金申請、服務家戶內發展遲緩兒童通報等，都是許秀敏任職的家庭服務中心所提供的業務範圍。圖／林冠良，桃園誌

傳遞正向能量 穩步向前

許秀敏強調，貼近地觀察、瞭解個案狀況，是身為社工師不可或缺的能力。她時常提醒社工夥伴，工作不斷碰壁時，要記得從個案角度出發，重新審視對方當下最急迫的需求是什麼，進而找到解決方法，同時也不要忘記抱持著正向信念與能量。

「社會工作常常是挫折感大於成就感，付出可能不會有成果，但我相信每一次努力都會在彼此生命留下痕跡，我們都要感謝自己還在這條路上勇往直前。」最後，許秀敏溫柔地說，不管是否曾因為個案或是體制而感到無能為力，夥伴們都要記得鼓勵彼此，一起在這條路上負重前行。

※本文轉載自 《桃園誌》No：69