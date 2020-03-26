美國近期持續「秀肌肉」，美國海軍第七艦隊日前在南海、菲律賓海進行遠征打擊訓練及實彈射擊演練，24日在臉書貼出第七艦隊航母戰鬥群航行照，第七艦隊一艘「伯克級」驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG-85）昨日於台灣海峽航行，進行航行任務。國防部今天早上證實此事，以新聞稿方式說明，美艦經臺灣海峽執行一般航行任務。

美國太平洋艦隊稍早貼出麥坎貝爾號於台灣海峽執行航行任務時的多張任務照，包括水手操作艦上設備、水手在艦橋監視海面、MH-60海鷹直升機降落艦艉甲板等照片。



第七艦隊一艘「伯克級」驅逐艦麥坎貝爾號於台灣海峽航行。圖/取自第七艦隊臉書

國防部今表示，美軍一艘作戰艦昨日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽。國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。

無獨有偶，追蹤各國軍機動態的推特「飛機守望」（Aircraft Spots），25日貼出一張美軍EP-3E電偵機的飛行航線，透露這架軍機在菲律賓現蹤，朝西北方飛行，最後在台灣西南方外圍空域，甚至還多次在高雄市外海來回飛行，推測，美軍可能是為了要跟共機互別苗頭。