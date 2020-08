台灣現在是實質獨立(de facto independent) 但非法理獨立(de jure independent)主權國家。這是世界公認。

現在,只有10幾個迷你小國,承認中華民國是法理獨立國家,和台灣有正式邦交關係。180多個國家不承認中華民國、台灣是法理獨立國度,和台灣沒有官方外交關係。其中,美國是台灣最重要的、不承認台灣是主權國家、卻和台灣有戰略盟邦關係的超強大國。

美國不承認台灣法理獨立

美國有《台灣關係法》,明確法律保護台灣的實質主權,不讓中國併吞台灣。但是,美國不法裡承認台灣國家主權,和台灣沒有正式邦交關係。美國的半官方駐台機構叫美國在台協會。台灣駐美代表,不是大使,是台北經濟文化辦事處的代表。美國不支持台灣成為聯合國的正式會員,只支持台灣實質參加聯合國的功能機構。

其他民主國家、日本、澳洲、歐盟諸國,大都同情台灣,但比美國還不敢觸怒中國,支持台灣法理獨立。

這就是台灣面對的殘酷國際現實。

習近平上台後,要當軍國、帝國主義的中國皇帝,觸怒很多民主國家。美國在川普領導下,更激烈、強勢反對中國的霸權主義。在他衝鋒陷陣領導下,日本、英國、歐盟、澳洲、印度等國都明顯增強反習、反中漲力。並積極推動、組織民主戰略聯盟,抗拒中國的權勢擴張。

尤其川普的美國,對台灣的支持激增。但是,現實仍是,他稱呼蔡英文「台灣總統」,但是,雖有國會通過的《台灣旅行法》的法律根據,川普總統還是不可能邀請蔡英文總統到白宮國事訪問。

跟在美國之後,日本小心翼翼,不敢明目張膽,支持台灣。澳洲更差,因為經濟依賴中國比日本還大,更不敢公開支持台灣。

一葉知秋的認同轉變

不過,我住澳洲,密切觀察澳洲政局,發覺澳洲表面上不說話支持台灣,但實質上有在改善台澳關係。在此,我舉一個一葉知秋的例子,說明這個微妙重要關係的變化。

1972澳洲和台灣斷絕邦交,關了布里斯本的台灣領事館。2008台灣半官方的經濟文化辦事處,申請辦公室許可。昆斯蘭政府的批准規定辦公室的用途是「commercial offices to conduct consular services with a foreign mission」(一個外國代表處執行領務服務的商業辦公室)。經過漫長12年,今年辦事處要買新辦公室,申請批准,得到批准是「To establish the Queensland State Office to carry out diplomatic functions and provide consular services as the de facto Embassy of Taiwan 』」(實質台灣大使館為了執行外交功能和提供領務服務設立的昆斯蘭州辦公室)。

好個「外交功能」、「台灣大使館」。如是官方正式外交用語的變更,絕不意外,雖非驚天動地,但絕對明確表明澳洲對台灣的國家認同、外交政策的重大改變。離正式外交承認只差一步。

當然,離正式外交承認只差一步,台灣不要高興太早。這一步咫尺天涯,要從「實質台灣大使館」變成「法理台灣大使館」,還要跨越一道深廣、驚險的的鴻溝,才能變成真正主權完整國家。



2016年4月,當時的立法院蘇院長接見澳洲辦事處代表雷家琪女士一行。圖/擷自維基百科,公有領域

歷史契機稍縱即逝

還要千辛萬苦,努力奮鬥。目前,習皇帝的專制獨裁、中國帝國的霸權國際權勢擴張,已引起美國為首的民主國家的群起驚醒、驚怒、抗拒。民主聯盟圍堵專制中國的新冷戰,已經浮現。

對台灣講,那是千載難逢的歷史契機,不抓緊,積極推動台灣實質到法理獨立國家的艱鉅工作,非常可惜。今天不做,明天一定後悔。(2020/08/10)