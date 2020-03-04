現在，全世界正在體會，「雞蛋放在敵人籃子裡的感覺」。這種痛苦感覺從台灣蔓延到美、日、韓以及歐盟這些已開發國家。

COVID-19，全世界都會記住這個英文的簡寫，2019年12月「中國輸出的病毒」，如今，武漢瘟疫奪人生命，中國經濟正把全世界的景氣拖往黑暗深淵，國際出現排華浪潮，全球化造就了中國紅色巨人崛起，同時也在毀滅這個世界。

2月份，中國PMI經理人指數來到36.7%，創下20年來新低，中國宣布進入衰退，全球經濟寒冬將到來，美國道瓊指數屢創新低，全世界正在享受苦果，過去，國際跨國資金把中國造就成世界工廠，以及消費市場，以為中國可以拉抬世界經濟，現在證明是一場超級惡夢。

川普是第一個知道雞蛋不可同籃道理，於是決定發動貿易戰爭，這場戰爭讓台灣人醒了一半，美國從中共虎口搶回3分之1工廠，美國和台灣算是僥倖，趁著美中貿易戰爭，已經有一部分生產線離開中國，百萬中國旅客，也因為關係倒退離開台灣，轉到日韓及新加坡，結果讓台灣因禍得福，否則瘟疫情況還會更糟糕。

台商在虎口下討生活

誠如在中國替中共賺進外匯的，台灣電子五哥口徑一致說，「20年，台商深入中國各地，從2003年SARS之後，台灣投資中國增加4、5倍，台灣出口中國佔了4成，貿易總額來到3成，根本不可能說斷就斷」，就好像吸毒一樣，心理想戒掉，行動卻不容易，美中貿易戰爭開打一年，台商只能把雞蛋分散到南向市場，要整個停掉中國產線，短時間無法辦到，這也是台商最無奈的地方，知道中國是虎口，也只能虎口下討生活，前天，習近平發起捐款抗疫，留在中國的台商破財難免，二來復工困難，就如同曹興誠所言，「西進中國悔不當初」。

瘟疫還要拖多久，只有老天知道，現在，不是只有台商擔心，全世界都擔心，因為，沒有一個國家的醫療資源可以抵抗大量病人湧入，南韓就是現成例子，每天確診數百人，但是，卻無法等到病床治療，最後就是在自己家裡隔離中死亡，這種悲劇越來越多，反映出韓國醫療已經無法承受巨大壓力，同樣情況如果在台灣發生，也只有崩潰兩字。

全世界造就中國崛起的惡果，還不只是經濟指標一項而已，中共正以收攏國際組織，作為新型態的共產擴張策略，打算統治世界，在中共指揮下進行的國際組織，已經變成聽命中共的玩偶，「國際刑警組織」變成打擊海外異議份子，發布「紅色追緝令」總部，迫害人權幫兇，而這一次演出荒腔走板的世衛組織，更可以看出中共對世界的統治陰謀，這種組織完全喪失公信力，導致瘟疫向全球擴散。

還有一件更令人擔心的是，全世界的學名藥原料工廠，80%在中國製造，美國衛生部長坦言，有九種抗生素，包含盤尼希林，全部是在中國生產，如果瘟疫迫使中國企業拖延復工時間，全世界的藥品供應也會吃緊，這件事聽來更諷刺，中國醫療資源分配嚴重不均，最不注重人命，最忽略人權，但是，很多大型藥廠選擇在中國製造，現在才驚覺，這個決策是多大的愚昧。

排華浪潮連累亞洲人

美中貿易戰爭，歐洲還認為川普無理取鬧，現在才發現川普是先知，如今這場「武漢瘟疫」更是讓全世界反省，放任中國崛起，帶給世界是災難，中國根本不配領導這個世界，他在中國刻意隱瞞疫情，草菅人命，製造人道危機，更把世界一起拖進瘟疫地獄的煎熬之中，如今，從俄羅斯到義大利，一股排華浪潮興起，不只是華人受害，連亞洲人也被連累，但是，中共卻連一個道歉也不給，這哪裡是一個泱泱大國的風度？

中共在國際以大國自居，要和美國平起平坐，卻經常實施小人招數，以各種方法阻擋台灣進入WHO，對台灣進行木馬病毒屠城，還振振有辭血脈同胞，口口聲聲可以照顧台灣人，台灣人真是白天遇到鬼。

這場瘟疫更是拆穿，馬英九用台灣人納稅的健保，圖利中國人的事實，證明國民黨身上的中國病毒不除，這個黨就不可能真心對台灣忠誠。

擺脫中國病毒，是台灣戒斷中國毒品的開始，一開始當然會痛苦萬分，但是，這一條路現在不走，以後就不只是後悔而已，而是能否活命的課題，我只能說，面對瘟疫考驗，非我所願，但是，瘟疫來的正是時候，幫這個世界從中國病毒中甦醒。