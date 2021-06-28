維基百科：羅智強籍貫浙江大陳島，花蓮「大陳一村」人，基督徒。

大陳島撤退台灣的歷史背景，是1949年中國國民黨敗逃台灣之後，大陳島作為國民黨在最北邊的重要軍事基地，也於1955年2月初決定撤退。在美國派遣第七艦隊的協助下軍民撤離大陳島二萬八千餘居民。當時蔣介石發表一篇《為大陳撤退告海內外軍民同胞書》提到：我政府對於此等不惜破家蕩產，一心保國，義無反顧之同胞，自不願其為匪惡所奴役與殘害，…並負責予生活安頓。

這就是羅智強議員父母「大陳義胞」來源的背景；也是羅智強發表「疫苗乞丐」言論惹議，引起各方撻伐的原因：

一、當時沒有美國派遣第七艦隊的協助，「大陳義胞」真的可以順利撤退嗎？

二、沒有台灣人的包容，他們得以在台灣安居樂業嗎？

羅智強不應忘恩負義

五Ｏ年代台灣物資缺乏，大陳島居民撤退來台之前，國民黨政府即已事先成立「大陳地區反共義胞來台輔導委員會」，準備接待與安置的作業。在十二縣市建造三十五個新村，共四千五百九十四戶的住宅，並提供一年的糧食改善居民的生活。羅智強住所花蓮大陳一村即是在這個計劃下完成的。居民遷入定居之後又接受「美援」贈與新村的土地及房屋，因此居民擁有土地的所有權，可以行使買賣交易。

羅智強發表「疫苗乞丐」言論惹議，他不但無悔意，並重申「台灣就是疫苗乞丐」？台灣是乞丐，國民黨卻占盡台灣當時政經重要津位吃香喝辣，對得起包容黨國難民的台灣人嗎？

還有美國派遣第七艦隊的協助與美援的贈與，你們不也是乞丐嗎？如此忘恩負義，反咬、汙衊美國，寧可成為紅色中共戰狼的一份子，不會對不起你們心中的「蔣公」嗎？他認為大陳義胞是「義無反顧之同胞，不願為匪惡所奴役與殘害」？如今安在哉？而且羅議員好歹也是基督徒，怎麼沒有慈悲之心，還嗆「蔡英文，要戰來戰啊！」



1955年2月2日，美國海軍作戰部羅伯特·P·布里斯科中將在五角大樓舉行撤離大陳島軍民的記者會，可以看到他正在向記者說明大陳島與臺灣的距離。圖／擷自維基百科，公有領域