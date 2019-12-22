和平靠嚇阻，嚇阻靠決心。台灣總統的責任，就是凝聚國人決心。小國對抗大國，只要不是孤立無援，就會有士氣與勝算。圖／取自維基公有領域

最近我看國內電視談話節目，主持人問中共如武力犯台，台灣能抵擋多久？有個名嘴說「三日」，另有一個說「兩星期」。我在松山機場看到一部國防部製作的宣傳影片，並不是這麼說的。這部影片說，台灣人「因爲有愛」，守衛這塊土地的決心「沒有期限」。

在上個月《民報》與亞太發展基金會合辦的一項研討會上，國防部另有一位與會將領說，兩岸爆發戰爭，台灣人要有獨撐半年的準備，以等待美國完成戰爭動員。

赤手空拳的香港人爭自由，都可撐過半年，台灣2350萬人對抗入侵及占領，獨撐一年半載有何不可能？

台灣不只擁有海峽天險與高山地形，也擁有反制敵人船艦與飛機的各式精準導向武器，飛彈打完了還有美國源源補給，到緊要關頭，甚至可能重演1958年台海危機，在台布署戰術核彈。現代軍事科技有利於防守的一方，看你的機艦多，還是我的飛彈多。

台灣是一個相當要塞化的島嶼，全島到處是碉堡、坑道，從日治時期到蔣介石治台，就是把台灣當一個軍事基地在建設。根據美國CIA資料，小小台灣，已知的軍民用飛機場就高達37處之多，密度堪稱世界之冠。這還不包括兩條可改為飛機跑道的高速公路。

「2000顆飛彈對準台灣」又如何？以前有位國防部長形容中共飛彈打過來的情況說，「就像歷經一次921大地震」。意思是，不過是如此。2017年美國曾經從地中海的軍艦發射59枚「戰斧飛彈」攻擊大馬士革附近的機場，雖然都說「命中目標」，但機場很快就修復，數小時之後，敘利亞戰機照常從該機場起飛。

麥克阿瑟曾比喩台灣是一艘「不沈的航空母艦」，台灣的陸基型飛彈部隊，靠地下電纜通訊，不靠衛星通訊，比實際的航空母艦更不受中共電子戰的干擾，而彈藥更充足，火力更強大，可以制陸、制海及制空。制海可攻擊船隻、艦艇及投射水雷，讓整個東海及南海陷入戰火。制空可讓台灣戰機無後顧之憂，全力用於反制敵區。

台灣擁有承受中共第一波攻擊的能力，因爲台灣的飛彈是隱藏在山區道路移動的，戰機也擺在山洞待命，而戰爭一開打，偽裝的飛機及飛彈將無所不在。我讓你飛彈誤射，跟打下你，效果是一樣的。1991年第一次波斯灣戰爭時，美國空軍曾出動1500架次去攻擊伊拉克「飛毛腿」飛彈發射車輛，據報沒有一次達成任務。台灣的地形比起空曠平坦的伊拉克，更易於保存飛彈戰力。

和平靠嚇阻 嚇阻靠決心

重點不在於台灣人打一場島嶼保衛戰的能力，而在於使用這能力的決心。美國前國務卿季辛吉曾說，嚇阻（Deterrence）是我方能力、決心，以及敵方對我方能力與決心相信程度的乘數，而不是加數，三者中任何一個因素降為零，嚇阻力隨之降為零。你說台灣只能撐三日或兩星期，如北京信了你，正好招來戰禍。

世界和平包括台海和平在內，是靠美國及其盟邦的嚇阻政策維持的，美國的嚇阻不只針對對美國本土的攻擊，也包括對盟邦及安全夥伴的攻擊。美國不保護日本、韓國、德國或台灣，這些國家都會發展核武，這是必然的。冷戰雖已結束，但北約、美日、美韓、美菲、美澳紐等安全條約沒有一個被廢止。美台條約被廢止了，但用「台灣關係法」取代。這一套安全體系像是太陽每天從東邊出來，認知它的存在不過是一種常識。

美國今年8月退出有34年歷史的美俄中程核武條約(INF)，兩星期後，美國國防部便在加州外海小島試射了一枚原本屬於禁試範圍的陸基型中程導彈。這種500-4000公里、可涵蓋中國全境的中程導彈，最終將部署在第一島鏈以及澳洲、印度，以反制中國飛彈對美國航空母艦的威脅，確保美國的嚇阻力。

和平靠嚇阻，嚇阻靠決心。台灣總統的責任，就是凝聚國人決心。小國對抗大國，只要不是孤立無援，就會有士氣與勝算。台海戰爭拖愈久，愈對中共不利，美國及其盟邦的毀滅性報復行動，會讓她得不償失，甚至危及政權。即使是流氓也怕死，她最怕的是遇上不怕死的。

16世紀領導英國擊敗西班牙「無敵艦隊」的伊莉莎白一世曾說，「朕以常識治國」。常識就是「用腳想就知道的道理」，是脫離意識型態的。「資金大量外移，會影響工資水平」是常識，「投資不能過度集中大陸，要分散」也是常識，「兩岸和平不能靠一張紙，要靠嚇阻」更是一種常識。現在大選方酣，我們看總統政見，只要看有無常識就可以了。