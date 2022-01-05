一、吳進木可能犯了叛國罪

尼加拉瓜於當地時間2021年12月9日宣布與台灣斷交，我國大使吳進木在斷交前獲頒尼國首都馬拿瓜榮譽市民，但斷交後未返台報告，更於斷交後獲尼國國籍。由於目前情況不明，而有許多的推測，亦即，中國與尼加拉瓜早就透過吳進木的協助要跟台灣斷交，吳進木提供非常多的協助資敵，甚至要使大使館之館產移交給中國。這個事件如果從國際政治的觀點來看的話，其實是王毅要給台灣難看，其中最難看的就是要讓台灣人看到說：你們連大使都被我們滲透、收買了，看你們台灣還能夠怎麽樣。

當然，很多人都認為吳進木不可能回來。只是作者想對吳進木提出一個警告，那就是：逃得了和尚，逃不了廟。

二、吳進木最重的罪會是死刑

當然，吳進木現在人在尼加拉瓜，我們無法對之進行偵查、審判。但如果有人提出告訴，檢察官就可以開始偵查，並發布通緝令。吳進木最重的罪會是死刑。

根據刑法第104條之規定：「通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者，處死刑或無期徒刑。」這一條法律所保護的是國家法益，至於行為主體不限於本國人民，即使是外國人或無國籍者，在本國領域以外犯104條者，也適用之。因此，吳進木如果真的犯了104條之罪，即使他已成為尼加拉瓜的國民，只要他被我們的檢警單位抓到的話，照常是可以調查起訴的。

根據「維也納外交關係公約」之規定，各國駐外大使館、領事館不受駐在國的司法管轄而受本國之司法管轄，在這些地方發生的的任何犯罪都適用我國刑法。吳進木之行為實際上是將大使館在尼加拉瓜的司法管轄權與所有權轉換給中國，因此，在解釋上，適用刑法104條來論處在解釋上是講得通的。

三、吳進木要逃亡一輩子嗎？

吳進木如果在台灣有財產的話，早晚會發生繼承的問題，或是吳進木的長輩有財產而要被吳繼承時，吳可能就有回台灣的必要；此外，如果吳進木跑到我國可以引渡的地方，隨時可能被加以引渡回台；又如果尼加拉瓜再次與台灣建交而與中國斷交時，吳就會被我方要求遣返（我們曾有過跟尼國斷交後又再度跟尼國恢復邦交的例子）；即使吳以後逃亡至中國，但是如果習近平政權崩潰，則可能被「與美國要交好的中國政權」驅逐出境，這不無可能，更何況中國共產黨隨時可以翻臉不認人，吳進木可能會隨時被出賣。因此，在未發生問題前，吳進木最好回台灣一趟做清楚的說明，否則將在海外逃亡一輩子。



我國大使吳進木（中）在斷交前獲頒尼國首都馬拿瓜榮譽市民，但斷交後未返台報告，更於斷交後獲尼國國籍，作者指出，吳進木可能會觸犯刑法第104條。圖／擷自公視新聞影片