美中衝突，無法避免成為制度的戰爭，不是冷戰，而是只欠武力碰撞的超限戰爭。

民主國家與獨裁國家，終究會在聯合國硬碰硬，在中共唆使下，巴基斯坦領軍，六十五國向美國發難，控訴美國不應用人權理由，干預他國內政，很顯然是針對老共的維吾爾勞改營，西藏、香港問題而來，多國齊心，在聯合國維護老共權利，事屬罕見，中共也順勢在世界人權大會上，打擊美國介入香港反送中運動，干預阿富汗違反人權，如今，世道衰微，西元兩千年，民主發生逆流以來，獨裁或半獨裁國家數量爆增，確實超過民主國家，尤其是老共有了錢之後，到處收買非洲國家，單單非洲就有54國聽老共號令，流氓國家在人權委員會當道，聯合國旗下被老共控制的國際組織，就有十五個之多，美國反恐戰爭二十年，以人道干預中亞國家，推動民主，不但一事無成，惹來一身腥，反而自己創立，出錢最多，為了維持世界和平的聯合國地盤，被老共把持，這才是令人感嘆的地方，也難怪川普時代想要廢了聯合國，另組民主聯盟。

面對老共在聯合國的強勢，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）說：「聯合國不應該只是沒有價值觀的強權拳擊場」，這話說來中肯，問題是：中共滲透結果，聯合國的腐敗，已經回不去了，從聯合國處理台灣入聯提案，就可以看出來。

今年的聯合國大會，台灣入聯聲勢最大，很多邦交國力挺，多數西方國家也很清楚：老共利用金錢收買秘書處，錯誤解釋2758號聯大決議文，面對如此明顯錯誤，聯合國持續裝聾作啞，不予討論，後面當然是老共惡勢力作祟，聯合國很清楚：台灣成為聯合國一員，把台灣置於國際保護下，印太區域和平就可以立即解決，聯合國卻不敢做出正義公平決定，眼看著可能爆發的台海戰爭。

老共善用欺騙包裝

老共最專研馬克思主義辯正法，你指責他迫害人權，他也用同樣語言指責你，你說他釋放武漢病毒，他就說病毒是你釋放的，這就是天下烏鴉一般黑的烏賊戰術，老共最擅長大外宣，紅媒黨媒發動，包裝自己偉光正，西方帝國主義奸詐狡猾，用大內宣網路封鎖訊息，洗腦中國人，最後所謂真相，就看各人判斷了，到現在，中國人仍然相信：病毒是美國製造，可見多麼荒唐。

上週，現任IMF主席，保加利亞籍的喬治艾娃遭人檢舉：在任職世界銀行高級管理期間，曾經向部屬施壓：假造中國「2018年世界經商環境報告書」，這份報告書的數據，原來中國經商環境排名在35名，被塗改數據後提升到27名，世銀每年發佈各國經商環境給投資人參考，國家擁有好的名次，很顯然可以吸引更多外資，錯誤引導投資人，等於摧毀世界銀行公信力，如今老共經濟走向崩潰，世銀顯然是幫凶，喬治艾娃接受調查時，否認自己犯行，而且把責任推給當年的世銀總裁韓籍的金墉，此案又成了羅生門，但是，世銀長期協助中共，借錢給中共搞「一帶一路」卻是事實，川普知道後，才開始改正，可見老共對國際組織滲透的厲害。

美國已經知道：老共是比蘇共更厲害百倍的敵人，用綏靖政策養大中共，美國應負最大責任，現在呼朋引伴圍堵中共，希望不會太遲。