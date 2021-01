去年11月3日,美國總統大選,川普敗選,輸不起,大叫他大勝,卻被作票,被「偷」,變敗選,他呼籲他的支持者不要認輸,要抗拒到底,翻盤得勝。他登高一呼,掀起千層浪。美國陷入內亂、內戰危機。

我11月24日的專文,就大膽論定美國民主制度堅定,川普敗選必然。很多大力支持川普的朋友,大不以為然。他們認為中國恨死川普,要把他拉下,用盡方法、滲透、操作美國選務得逞。川普的勝選被「偷」去。他們要真相大白,川普就能成功翻盤。

我非常贊同川普強硬的中國政策,希望他連任,也贊成他經過司法程序尋求真相。但也理性認知,認為他的「被偷」控訴理由空虛、證據薄弱。結果,他50洲的訴訟,從地方法院告到聯邦最高法院,都節節敗訴,沒有一件成功。最高法院的9位法官,6位是傾向他的保守派,3位還是他提名派任的, 沒有1位同意他的控訴合憲、合法。

結果,他竟要副總統彭斯(Mike Pence),推翻選民投票的決定,直接宣布他當選。真是大膽妄為。連四年來一直忠心耿耿支持他的彭斯都受不了了,不理他,根據美國憲法,完成確認拜登當選的最後程序。

川粉國會暴動傷害民主

歹戲拖棚 ,川普竟擦槍走火,煽動他的粉絲(很多是種族歧視的極右派)暴動,侵佔、破壞民主殿堂的國會,造成美國民主政治有史以來最黑暗的一天。

我的論述,美國民主制度穩固、川普必敗,經過這次的火煉,證實正確,經得起考驗。但也讓我心驚肉跳,憂心重重。

它也證實了英國的邱翁(非此台灣的邱翁)的名言,「Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…」。

英國邱翁的文學素養太深奧,我這個台灣邱翁無法意味完整翻譯,簡略意譯如下:很多政府形式曾被嘗試過,還會在這個罪惡和悲慘的世界被嘗試。沒有人佯稱民主是完美、全智的。真的,有人說過,民主是最壞的政府制度,只是所有其他曾被嘗試過的制度都比它壞。

此粗俗的台灣邱翁的詮釋如下:

人是矛盾的,有為善、也有為惡的基因。所以,2千多年前就有天下為公、世界大同的理想政治構想,但2千多年來人類搞政治搞成殺戮戰場。殺得昏天黑地、血流成河。結果,英國、美國、台灣、澳洲、日本、及其他民主國家的邱翁,都無奈結論,民主是最懷、也是最好的政治制度。我們別無選擇。

民主當然非常複雜,但也非常簡單,就是算人頭、數選票。經過公平公正的選舉,誰得到50%+1選票,誰就執政。

民主政治成功運作的兩大必要變數,1是公平公正的制度,2是成不王、敗不寇、認輸就摸摸鼻子走路的政治文化。

我1963年去美國唸研究所,1964年看到甘迺迪暗殺事件,教學民主政治近60年,寫的一大推文章,主題大都離不開民主政治。我非常同意英國邱翁看法,認為美國民主亂七八槽但仍是世界最成功的民主國度。

美國的選舉制度問題多多,但其根本公開、公平、公正性,無庸置疑。習近平再有錢,要花錢影響、控制美國選舉,是天方夜譚,不可能的任務。

川普的民粹主義、死不認錯、不忍輸的專制政治性格,不適合美國成熟的民主生態。他2016選勝,是意外,2020選敗是必然。

為了抗拒專制獨裁的習近平的帝國中國,我希望川普連任。為了維護美國民主的典範價值,我希望川普選輸摸摸鼻子走路。我對拜登有疑慮,但不認為他會是尼克森(季辛吉)2.0, 出賣民主台灣。(2021/01/14)



