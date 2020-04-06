社會學家開始擔心，未來的社會動盪，將危及治安，從過去黑死病侵襲歐陸的歷史軌跡就可以發現，疾病奪走人命是第一部曲，接下來就是百工蕭條，最後就是財產重新配，最終就是政權崩倒，新社會降臨。圖／Pixabay

當地球上人類被瘟疫消滅，只剩下少數倖存者，這幾個少數族群會回到原始生活方式，搶奪食物，能源，乾淨的水，這是好萊塢末日電影情節，最經常出現的故事，而這場「武漢瘟疫」，已經讓70億人陷入困境，持續演變下去，到底會如何傷害人類社會，這會是人類的末日嗎？比較悲觀的人已經出現憂鬱症，樂觀的人則出現焦慮。

爆料大王郭文貴說，「這一年，請不要操心賺錢，請記住保命，熬過這一劫，才會看到新世界的來臨」，這位老兄認為中共會倒台，大家只好繼續看下去了。

台積電老董張忠謀說，「瘟疫正在改變世界，尤其是中產階級以上社群，生活習慣正在改變」。

4月3日，全世界武漢瘟疫確診來到100萬，美國成為最嚴重災區，同一天，首次聲請失業給付者人口來到665萬，這個數字是2008年金融風暴的失業人口的10倍，美國聯儲局估計，如果瘟疫持續發展到年底，美國失業人口會高達4700萬，相當於32%，比較1929年的大蕭條，失業率只有25%，還要高出很多。

為了挽救全球經濟大蕭條，目前，各國央行能夠做的工作就是空中大撒錢，但是，後遺症更值得重視，英國經濟學家蓋伊史坦丁在《不穩定無產階級》一書中說，全球化的結果是，不穩定無產階級人口越來越多，這些人在遭遇社會動盪時，就是最早的受害者，所謂「不穩定無產階級」所指的就是打工者，短期受聘僱者或者是所稱的外派勞工，這些人沒有穩定雇主，所以，失業浪潮襲來，最先被淘汰，資本家及資方為了逃避政府規定的勞工權益，想盡方法把穩定的勞工轉為不穩定勞工，藉此降低勞動成本，所以，美國的失業給付聲請，一周內從350萬暴增到665萬，證明美國的不穩定無產階級正在增加，美國社會的勞工，多數依靠現金過日子，缺乏存款習慣，大浪襲來，不只是貸款房屋保不住，吃飯也成為大問題，紐約街上，過去發放食物的教會，目前大擺長龍，看穿著，很多就是白領階級，社會學家開始擔心，未來的社會動盪，將危及治安，從過去黑死病侵襲歐陸的歷史軌跡就可以發現，疾病奪走人命是第一部曲，接下來就是百工蕭條，最後就是財產重新配，最終就是政權崩倒，新社會降臨。

瘟疫嚴重打擊經濟信心

假若這場瘟疫只會拖到夏天，那麼全球大量的貨幣寬鬆，可能導致較高的通貨膨脹，藉由通膨刺激生產，即便消費者要付出更多，但是，對世界經濟影響並不會太大，比較令人擔心的是，瘟疫肆虐時間拉長，如同專家所說，瘟疫在南北半球兩邊流闖，不只是日常生活受到影響，將嚴重打擊經濟活動信心，人類擔心失業太久或者金錢流失，無法保命，於是，生活消費趨向保守，最後會走向通縮，沒有消費無法刺激生產，但是，這還不是最壞狀況，如果疫苗或治療藥物進展緩慢，全球經貿秩序勢必大亂，最終會走向停滯性通膨，市場上物價昂貴，物資短缺，通貨膨脹，但是消費力反而降低，這是最壞的情況，所有問題的發展，也必然取決於疫苗或治療藥物，甚麼時間問世。

貧者生活艱困，富者財富流失，還有更多有錢人突然死亡，來不及交代遺產，瘟疫對所有階級的打擊同樣公平，有人建議手上持有現金最好，其實也不盡然，如果瘟疫時間拉長，正常的經濟活動秩序混亂，人類共乘於一艘將要沉沒的鐵達尼號，最終就是政府公權力出手，進行物資分配，口罩，呼吸器甚至會波及食物，能源，飲水等等，金錢到時候一樣沒有用，我們只能祈禱，那一天不要來到。

14世紀的第二次黑死病瘟疫大流行，就是如此，羅馬教廷把瘟疫視為上帝對人類的懲罰，發行贖罪劵，大肆斂財，很多富有人家把財產捐給教廷，以為可以得著上帝赦免，教廷更是從中累績財富，但是，禱告或者懺悔，甚至困居家中，並沒有辦法保護生命，這場黑死病終於促使人類反省宗教的力量，懷疑上帝的權柄，以及神代言人所代表的意義，懷疑批判的結果，為人類帶來理性啟蒙，和人本主義復興運動，接下來，檢討宗教的理念興起，這就是所稱的宗教改革運動，如果從這個角度來看，這場黑死病，造成死亡7500萬的災難，其實是人類的大啟示，死亡和新生竟然如斯奧妙。

瘟疫讓人類學習擁抱孤獨

這場武漢瘟疫正在改變世界，讓大眾社會變得危險，例如社交距離拉長，對習慣親密動作的西方人，恐怕傷害最大，甚至嚴重影響政治或宗教聚集人潮的造勢活動，瘟疫讓我們學習擁抱孤獨，關懷自己的家人，人類的旅行事業也結束了，遠距離的孤獨想念，成為新興事業，甚至有一天，你無須出門，也可以在家看診，醫師會安排無人飛機把藥品送到你家。

餐廳也關門了，你只要上網點餐，就有人會送到你家，郵差的工作成了最快消失的行業，大家改行運送餐飲，所有信件全部在LINE裡面，或者是雲端儲存。

還有，用謊言暴力踐踏生命的政權，用金錢區分貧富階級，也將在瘟疫中失去話語權，我所說的當然就是紅色中共政權。