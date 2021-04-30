厲害了高雄艦！由無線電接獲通報約7分鐘火速即抵達現場救援，整個海難救援行動共約10多分鐘內完成，解除危機…

本國籍「義○○號」(CT0-5○○4)漁船於本(4)月29日9時45分許在高雄港西北方2浬處海域遭他船擦撞、即將沈船，情況危急，艦隊分署南部地區機動海巡隊接獲通報立即調派線上CG129高雄艦前往協處，高雄艦抵達案發現場即刻施放警備救難艇救援，並成功救起許姓船長，後續經救護員檢查身體評估無大礙，結束此次海上驚魂記。

本(4)月29日上午09時45分南部地區機動海巡隊接獲通報，「義」船於高雄港西北方2浬處海域遭他船擦撞、即將沈船，南部地區機動海巡隊即刻調派剛結束澎湖海域(臺灣灘)護漁勤務返航之高雄艦前往協處，高雄艦迅速抵達案發現場後立即施放警備救難艇執行救援，並於10時成功救起許姓船長，同時給予保暖、熱食及關懷；返港後經消防隊救護員檢查身體評估許姓船長並無大礙、無需醫療後送，後續該船長表示可自行離開，非常感謝海巡人員之救援，高雄艦圓滿完成任務。

南部地區機動海巡隊表示：海巡署一向遵循人道救援無國界之精神，對於海上人員均予全力救助及誠摯關懷。呼籲民眾在海上航行作業時，務必注意航行安全，遇有事故應利用海巡「118」免付費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，並配合海巡救援行動，海巡署及相關單位將派員立即前往處理。