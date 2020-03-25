「冠狀病毒之父」賴明詔說，這一次武漢肺炎的新型冠狀病毒從哪一種動物而來還不清楚，他推測可能也是蝙蝠身上的冠狀病毒突變後感染野生動物，再傳染給人。圖／公有領域，取自維基共享資源

按康健雜誌2020年1月9日發表網路文章，「冠狀病毒之父」賴明詔：不接觸野生動物 杜絕病毒傳染管道。賴明詔說，SARS與MERS都是蝙蝠冠狀病毒突變的新型冠狀病毒，這一次武漢肺炎的新型冠狀病毒從哪一種動物而來還不清楚，他推測可能也是蝙蝠身上的冠狀病毒突變後感染野生動物，再傳染給人。



SARS及MERS傳染途徑。圖/陳逸南提供

世界衛生組織(WHO)衛生訊息和出版合作中心等編寫，2014年12月人民衛生出版社發行《阻擊埃博拉》(大眾版)第10頁指出，(1)埃博拉(Ebola)病毒在果蝠之間傳播。(2)果蝠把埃博拉病毒傳播給人類、猩猩和某些哺乳動物。(3)人類接觸了受感染動物活體或屍體而感染給其他人。(5)感染者把病毒傳播給村落居民，引起暴發流行。



伊波拉病毒傳染途徑。圖/陳逸南提供

查Ebola病毒是一種絲狀的RNA病毒，以果實和昆蟲為食的蝙蝠(果蝠)能抗得住Ebola病毒的劇烈攻擊而安然無恙。有科學家認為這絕不能證明蝙蝠就是Ebola病毒的原發貯藏者。至於Ebola病毒如何跑到蝙蝠身上，仍是個謎。不過，自1976年起，Ebola病毒便不時地危害人類。2014年在西非幾內亞、利比利亞等發生了嚴重的Ebola出血熱疫情。

記起今年1月上旬，武漢肺炎剛發生時，市場販售野生動物，尤其是蝙蝠病毒曾為熱門話題，有人傳言，病毒研究室的實驗動物(帶有病毒)被人拿來食用，由消化道傳染。而目前卻有人傳言，武漢肺炎係由國外傳入中國武漢，真令人不可思議，這種說法可能是謊言。