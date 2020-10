今年10月10日歐美媒體將它書寫成10102020頗為亮眼,但在台灣卻是喧囂沉悶的一天,因為在台灣執政的政府,熱烈地為中華民國舉辦第109歲的國慶生日。

是的,台灣在這次預防COVID-19大流行方面,給世人做出了巨大貢獻,也使台灣成為對抗冠狀病毒的世界楷模,並以「台灣可以幫助、台灣正在幫助」的口號行動,向世界捐贈數以千萬計的口罩。台灣的疫中送罩善舉,贏得了全球世人的推崇敬重。

許多國家領導人選擇在聯合國大聲疾呼,邀請台灣參與聯合國及世界衛生組織等國際社團。最近,美國國會議員湯姆·蒂法尼(Tom Tiffany)提出了一項廢除「一中政策」的法案,並呼籲恢復與台灣的正常關係。國民黨立法黨團成員甚至提議恢復台灣與美國之間的外交關係,並要求美國幫助抵抗中共。其實美國的一中政策,與中國的一中原則,有著絕然不同的論述。雖然兩者都說,世上只有一個中國,中華人民共和國是中國唯一合法的代表,但美國從未承認或同意,台灣是屬於中國的領土。

早在1950年8月24日,中華人民共和國外交部長周恩來,就曾向聯合國安全理事會提出,美國武侵略台灣的指控。控告美國干涉中國內政,侵犯中國主權,要求美國陸海空撤出台灣。經過三個多月的爭辯,最後於當年11日30日,由與會各國代表投票,以九比一裁決,駁回中國的指控。這是國際社會在處理中國與台灣議題時,最有法理依據的決議。

中華民國不等於台灣

中國在國際社會的蠻橫從不講道理,對台灣的霸凌也始終毫無法理依據,至今仍然提不出任何國際條約或法律文件,來證明台灣是屬於它的領土。台灣最近經由民進黨、國民黨和美國國會相繼提出關注,他們雖都在談論同一個政治實體,但意涵卻完全不同。美國國會議員所稱台灣,是秉持國際認知,指它代表擁有2350萬人民的國家。而國民黨則是與中華人民共和國互通有無,指的是那擁有五千年歷史的中國,它的憲法領土仍然涵蓋中華大地和蒙古,堅稱台灣是它不可分割的一部分。民進黨是採取折衷方案,把統治2350萬人民的國家,稱為中華民國台灣。但究竟中華民國是不是等於台灣,兩者如何區別?也一樣論述模糊,不清不楚。

因此,各家都有自己的盤算,他們所指台灣名稱的意涵也絕然不同。然而這些瓶頸困境,卻阻礙著台灣前進參與任何一個國際組織。因為只要您將台灣定位為中華民國,中華人民共和國就會立即聲張擁有領土主權及所有權。是的,根據聯合國第2758號決議,它說中華人民共和國是中國唯一的合法政府,並且繼承了中華民國在國際上所擁有的一切權利,所以中華民國至今仍然屹立於聯合國,只是由中華人民共和國來合法代表中國。然而中華人民共和國與台灣卻毫無關連,因自其於1949年建國以來,根本從未在任何時刻擁有過台灣主權。

台灣的主權從1895年到第二次世界大戰期間歸日本所有,因為大清皇帝依據馬關條約把台灣及澎湖的完整主權全部割讓給日本。因此,沒有人懷疑日本擁有台灣主權。第二次世界大戰後,日本放棄了對台灣和澎湖的所有治權、產權和債權,唯獨授權美國為主要佔領權國,卻沒有將主權授予任何國家。

因此,身為主要佔領權國、美國當然有權利和責任,來照顧台灣的安全和民政事務。中華民國僅在1979年之前充當USMG的代理,但根據《台灣關係法》已被美取消認可。現在,美國祇承認其為在台灣的統治當局。因此,蒂法尼議員的主張台灣是台灣,而國民黨和民進黨的另外兩個的主張,則意味著其他。



1971年中華人民共和國是以中華民國繼任者身份加入聯合國,而不是以一個新生國家入聯。除非中華民國可以將中華人民共和國趕出聯合國,否則它將永遠不被允許其再次進入聯合國。示意圖/聯合國,民報合成

美國對台灣主權不做主張

美國前國務卿包爾,於2004年 10月25日就公開告訴世人:台灣並未獨立自主,它不享有一個國家的主權。2007年8月30日,前美國白宮國家安全會議主管亞洲事務資深主任韋德寧,也公開指出:台灣或中華民國,此刻都不是國際社會所承認的國家。美國對中華民國的立場,一直是懸而未決,正如您所知,已經有很多很多年了。(Taiwan, or the Republic of China, is not at this point a state in the international community. The position of the United States government is that the ROC, Republic of China, is an issue undecided, that it has been left undecided, as you know, for many, many years. )

由於中國武漢肺炎,帶給全球世人,尤其是美國人民巨大傷亡,這也引起美國政府,有必要重新審慎檢討,美國對中與對台政策。或許因而針對,這個延滯多時的中華民國議題,做個根本徹底解決的時候了。論斷中華民國最大的爭執點在台灣不在美國,因為當下最大的反對黨,仍然自稱中國國民黨。認為中華民國才是,他們所堅持維護的法統。雖然近來有些類似林為洲,以去掉中國為論述,但仍然不是主流共識,真不知這些中國黨精英,他們是希望有朝之日能重返中國執政,或只是拿中國的大帽來騙吃騙喝,欺壓台灣善良百姓?

對台灣,根本的問題所在是,哪個政府合法代表台灣2350萬人?中華民國政府,究竟是要代表2350萬台灣人,還是14億中國人?中國人民會同意嗎?台灣人會接受嗎?國際社會會承認嗎?不,這真是一團亂,而且完全不合邏輯。請記住,中華人民共和國是以中華民國繼任者身份加入聯合國,而不是以一個新生國家入聯。因此,除非中華民國可以將中華人民共和國趕出聯合國,否則它將永遠不被允許其再次進入聯合國。面對現實,中華民國真是問題多多,既不能代表中國,也無權代表台灣,那它究竟想代表誰?真是霧煞煞一團亂呀!