2020年大選已經結束，但是，國民黨依然動盪不安，1月15日，縱橫台灣政壇數十年的吳敦義，在中央黨部外，青壯派叫囂下，黯然下台，政治就是如此現實，沒有人記得這位黨主席苦勞，每月要向外借貸3,000萬台幣，請問，現在人走了，誰來負責張羅下一餐飯？誰來還債？

老韓被動參選之路走到盡頭，過去，圍在韓國瑜周圍青壯派，為了爭奪權位，選擇不發一語，拱韓不遺餘力，現在，則把老韓列為第二號戰犯，要求老韓檢討韓粉現狀，人總是如此，只有退潮時，才會發現褲子顏色，投票前一天，國民黨仍然堅信自己是勝利一方，但是，選前一個太過勝利造勢場子，激發了恐懼老韓當選的中間選民，紛紛跳出來投票，尤其是高雄超過80%投票率，可見一般，這是所謂「成也韓粉，敗也韓粉」，高雄人這一年，為自己當初的錯誤選擇，飽受外界譏諷，市政成績最後一名，高雄人引以為恥，選後，高雄人憤怒未消，根據調查，仍然有53%高雄人，堅持罷韓到底，作家苦苓說，除惡務盡。

成也韓粉 敗也韓粉

拒絕老韓的中間選民在網路上說，「我不能丟臉4年」，老韓被動參選，傷害了國民黨制度，被列為戰犯逃不掉，搞出「非典戰術」，不替花蓮黨提名人助選，違反黨規，但是，真正的惡行是，老韓所使用的選舉方式，已經提升為「準革命」，宗教式的語言迷幻韓粉，製造出對立的社會，撕裂台灣，至今還沒清醒的無辜韓粉，持續在自己的家庭製造革命，讓自己的家庭分崩離析，這些帳當然要老韓概括承受。

恐懼老韓當選，不只是擔心背後中國因素而已，而是老韓這種非典型政客，他所採取的非典型選戰方法，類似宗教催眠，而不是民主精神的實踐，簡單說，他的煽動性和毛澤東、希特勒很相近，更重要的，他的背後有媒體的優勢，掌控洗腦機器，這也是集權主義操弄政治的方法。

波蘭政治學者楊．格羅斯，在他寫的《鄰人》一書中說，極權主義者最容易散播「仇恨」，這是使社會癱瘓最直接方法，史達林、希特勒，都是煽動專家，當你對這類政客崇拜的時候，就容易陷入他所煽動的仇恨情緒中，甚至達到瘋狂，於是，社會的小裂痕變成大鴻溝，對立情緒擴大，最常見的煽動語言就是階級對立、工農對立、貧富對立，乃至於世代對立，在這次選舉中，老韓運作這樣的方法，而站在他背後的紅色媒體，則是最大的幫凶，更是推波助瀾的集團，如果，很不幸，這樣的候選人當選了，挾持這群瘋狂無知的韓粉，這個社會還不知道要被撕裂成甚麼模樣。1月11日晚上開票結束，韓粉痛哭崩潰，當家的市長兼候選人，居然說，害怕韓粉失控，自己先落跑，完全不負責任，試問，就算韓粉失控，會受傷害的難道是被敬若天神的老韓嗎？還是反對老韓的人，舉辦大型活動的基本原則，人帶出來，也要負責帶回去，單憑這一點，就知道老韓不負責任的本質，這樣的市長被罷免，剛剛好而已。

楊．格羅斯在《鄰人》一書中，舉出一個悲劇例子，1941年，德軍佔領波蘭一個小鎮耶得布瓦內，小鎮中1,500名猶太人卻遭到波蘭人屠殺，加害者並非德軍，而是小鎮上的波蘭人，這個小鎮在德軍入侵之前，被蘇俄紅軍佔領，猶太人和波蘭人身分一樣，都是被佔領的亡國之民，也是相濡以沫的鄰居；但是，一夕之間，在德軍「反猶主義」宣傳之下，鄰居變成敵人，波蘭人把平常對猶太人的積恨，一股腦發洩出來，戰後這個屠殺事件才被揭發。很多波蘭人在這場屠殺中，順勢掠奪猶太人財產，後來，波蘭政府把這件屠殺案視為「國家最機密檔案」，永遠封存。根據楊．格羅斯的研究，猶太人在蘇俄佔領期間，被稱為共產黨的同路人，很顯然，蘇聯對待波蘭人和猶太人，有差別待遇，所以，這起屠殺，不單純由於「反猶主義」引發，波蘭人痛恨來自蘇俄佔領軍的壓迫，所以把憤怒情緒投射到猶太人身上，以為猶太人是波蘭苦難的幫兇，德軍所散播的仇恨，對立，偏見，在小鎮蔓延，終於演變成集體的憎恨。今天，台灣大選之間，韓粉對不同立場者的霸凌，以及選後的脫序狀態，與二戰期間極權政府對人民的洗腦，同質性居然如此雷同，追根究柢，就是候選人透過媒體對選民進行宗教式催眠，有很大關係，如今，紅媒依舊在，只是有人醒了，有人還沉睡不起，所以，苦苓說，除惡務盡，下架類似老韓這款政治人物，台灣才有希望，而「時代力量」立委則要求政府持續立法，管制紅色媒體，否則韓粉不會甦醒。

老韓現在面臨被罷免，或選黨主席的兩難，一年來，從被動參選，走到被罷免，過分權謀，才是聰明政客的致命傷，國民黨主席吳敦義，何嘗不是如此，如今被掛上頭號戰犯頭銜下台，這是「善泳者，死於水」的寫照，但是，韓粉不死心，持續拱二號戰犯出馬選主席，現在一干戰犯相互貼標籤，清談黨內改革，恐怕只是說說而已。