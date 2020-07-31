美國國務卿蓬佩奧7月30日發表聲明，代表美國人民，對台灣前總統李登輝逝世表示哀悼。他讚揚李登輝為台灣民主轉型所做出的關鍵貢獻。圖／擷自蓬佩奧推特及網路，民報合成

美國國務卿蓬佩奧7月30日發表聲明，代表美國人民，對台灣前總統李登輝逝世表示哀悼。他讚揚李登輝為台灣民主轉型所做出的關鍵貢獻。

聲明指出，他代表美國人民就前台灣總統李登輝的逝世表示誠摯的哀悼。

作為台灣首位民主選舉產生的總統，李幫助終結了幾十年的威權主義，並引領了經濟繁榮、開放與法治的新時代。在他12年的執政期間，李的大膽改革發揮了關鍵作用，將台灣轉型成為我們今天所看到的民主燈塔。他鞏固了美國與台灣之間的深厚友誼。

聲明表示：「我們記掛著台灣人民並為他們祈禱，我們將通過共有的政治與經濟價值觀來繼續加強我們與台灣及其生機勃勃的民主的紐帶，以此弘揚李總統的遺產。」

前美國在台協會主席卜睿哲回答美國之音詢問時說，對他而言，李登輝最重要的貢獻是在蔣經國總統建立的基礎上開啟台灣完全的民主轉型，並在困難的情況下完成那個過程。「他處於大多數改革者的處境——他的步調對滿足現狀者太快；對尋求徹底改變者卻又太慢。」

他說，台灣的民主轉型也改變了兩岸關係，因為它代表台灣公民對於政府的政策和表現都有重要話語權，「美國很快就體認到這個現實。從那以後，也不令人意外地，華盛頓和台北各自都必須適應這個現實」，不過他說，通過相互學習，美台兩邊的政府如今都能對彼此的意圖和政策具有信心。

前白宮國安顧問博爾頓在推文中對李登輝的逝世向台灣人民表示哀悼。「他是一個偉大的民主領袖，具有遠見卻非常實際。自由世界將懷念他。我向他的家人和許多朋友表示慰問並為他們祈禱。」

華盛頓智庫2049項目研究所主席薛瑞福（Randall Schriver）也發表聲明稱，「我們的社區今天哀悼一位台灣政治的巨人和一位真正的民主旗手，李登輝總統。」

聲明說，李登輝一生都是一位高超的領導人、改革者和公僕。他對他的國家民主化以及對民主體製本身的貢獻，無疑將載入史冊。他對自由公平選舉和所有公民平等代表性的熱心倡議，在台灣的政治軌道上已留下不可磨滅的標記。「令人欣慰的是，我們知道他的政治遺產將留存在台灣活躍的民主中。」

美台商會會長韓儒伯在推特發文，貼出1995年6月李登輝訪美時在康奈爾大學對美台商會領導層發表講話時的合照。

推文說，李登輝「對民主的承諾使他成為現代台灣之父。離開政府後，他也是建立民主體制和抵禦中華人民共和國霸權的一個有力聲音。中國共產黨稱他是「最大的分離主義分子——我們是否都能達到如此高峰！」