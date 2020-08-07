作者分享在法國的尋常看診經驗是診療結束，患者起身時，醫生也同時會起身，將患者送到診療室門口，打開門前，醫生會親切地和患者握手道別，有時也會講幾句安慰、勉勵的話。圖／擷自維基百科，公有領域

「異化勞動」（alienated labour），在哪個工作上的位置都可能發生

但面對的是一個人，而非「一塊肉」的醫護人員的勞動異化所產生的殺傷力，在「勞動現場」上特別原始、赤裸和殘酷。

每個人，理論上，都該對自己的勞動狀態及因勞動而產生影響的社會關係有所警覺。但警覺之後又如何？通向哪裡？尤其西方國家的醫療人員常見的罷工，在戰後的台灣社會簡直如鳳毛鱗角般地太罕見。

忽然想起在法國的尋常看診經驗

一般人最常看的是一般科醫師（médecin généraliste）的診所；應該就是台灣的家醫科。進入診所時，通常室內會有一個獨立的候診區，裡面有書報雜誌或兒童玩具，大家安靜等待，印象中從未看過有發出嘈雜聲音的電視設備。待輪到的患者進入診療室時，醫生的桌上常會擺著一缽或一罐使醫病關係輕鬆些的糖果。在醫生聽完患者敘述病情後，展開診療過程，之後在開藥寫藥單時，醫生就會一邊解說為何開這個藥，對治什麼問題，怎麼服用（所以時間累積下來，普通患者也累積了不少醫藥常識）。

待診療結束，患者起身時，醫生也同時會起身，將患者送到診療室門口，打開門前，醫生會親切地和患者握手道別，有時也會講幾句安慰、勉勵的話。

整個過程，不急不徐地，互為主體地「有—人—性」。但這種勞動狀態，在法國似乎也不只是在醫療現場。現在回想起來，舉凡從買高鐵車票、辦理居留證、上超市排隊結帳、電信公司或郵局排隊辦事、上銀行等等，只要事先已約好的工作約會，就算等候的人再多，輪到你時，通常都不會以「為了快速消化眼前個案以讓下一個個案快速繼續被消化」的方式進行，而是以「辦好這件事」的正常速度，讓剛剛可能等了很久的人得到滿意的對待。

法國最被詬病的缺乏效率的官僚行政文化，可能也因非以營利為首的市場化，而較少發生囫圇吞棗、氣急敗壞、草率行事的狀況。但過猶不及，法國的問題是在另一種極端上，這裡就先不說了。

台灣的健保制度美意，建立在醫療人員的血汗上。雖然去年住院醫師已被納入勞基法，一週連續工作時數不能超過28小時，但台灣沉痾已久的血汗醫療文化非經立法即可收立竿見影之效，還需要在整個勞動結構上做出大調整，路猶長。

當一個醫護人員壓力大到連一句尋常問候或安慰病患的話都完全擠不出來，或已忘記患者跟自己一樣也是「一個人」，而把躺在病床上的對象看作「一塊肉」、「一件工作對象物」時，台灣醫療很「進步」這種讚譽，恐怕得跳開來，好好想想什麼是「進步」吧！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台