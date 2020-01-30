中國武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）蔓延，台灣卻被排除在世界衛生組織（WHO）防疫體系外，日本首相安倍晉三今（30）日表示，有必要讓台灣參加世衛組織，否則難以防疫，公開力挺台灣加入世衛組織，對此，外交部表示最深的謝忱，並盼持續與日方深化疫情情資交換及防疫合作。

中國武漢新型冠狀病毒在全球蔓延，國際社會高度關注與憂心，台灣目前也有8名確診感染病例。

安倍晉三今天在參議院預算委員會答詢時指出，為防止武漢肺炎疫情擴大，台灣參與世界衛生組織有其必要性，並強調要維護世界人類的健康，就不應以政治理由排除台灣。

外交部表示，對安倍首相及日本政府支持台灣參與世界衛生組織、堅定的友台情誼表達最深的謝忱，我方並盼持續與日方深化疫情情資交換及防疫合作。

外交部指出，日本安倍首相的上述言論，更凸顯台灣參與世界衛生組織的重要性與急迫性。日本政府曾多次表示，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等基本價值觀，雙方擁有密切經貿關係及人員往來，台灣是日本的重要夥伴及珍貴友人，台灣將在既有的堅實友好基礎上，繼續積極深化台日間各項交流與合作，穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係。

外交部強調，病毒無國界、全球防疫不應有漏洞、政治更不應凌駕全人類健康與安全，因此誠摯呼籲世界衛生組織邀請台灣參加對抗新型冠狀病毒的專家會議，以及邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會(WHA)。