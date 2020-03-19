1987年2月14日晚上七點半「二二八和平日促進會」在台北日新國小操場上，舉辦二二八演講會，這也是1947年二二八發生後的四十年來首場公開真相的演講會，演講會上陳永興醫師與江鵬堅。 https://www.peoplenews.tw/news/e5ddcea3-cfc6-4b64-88f8-8f31c510b029

黨國戒嚴噤聲不語的年代，黨外有個非常重要的組織就是成立於1984年的台權會，成立初期最主要的工作就是推動民主改革確保政治與公民參與，及營救政治犯。台權會首任會長江鵬堅在1986年底因擔任民進黨創黨主席，陳永興接棒台權會擔任第二任會長，也開啟台灣二二八的平反….

「在柏克萊結束準備返台前的1986年8月，我就告訴張富美與陳芳明，返台後1987年適逢二二八40週年，我要平反二二八，也請他們在海外聲援，請海外學者也辦二二八研討會來互相呼應」。陳永興說：「我在1986年底返台後，接任台灣人權促進會長，就開始二二八的平反，因為這是台灣人權受最大傷害事件。台權會就在1986年底就舉辦第一場二二八學術研討會。他當時請鄭欽仁教授、張炎憲教授、李筱峰教授、李永熾教授…等關心台灣本土的學者籌辦。

「國民黨戒嚴時期，海外黑名單無法返台，很多被視為黨國禁書也無法看」陳永興以其在美國柏克萊進修讀書時，當時時任史丹佛圖書館副館長的張富美收集很多台灣島內看不見的資料與禁書，他在「那裏看」過很多二二八資料。

陳永興說：「柏克萊圖書館與史丹佛圖書館有交通車，每週他都從柏克萊坐交通車到史丹佛」，那時研究台灣史的學者陳芳明，也每週到史丹佛圖書館看書找資料，所以他和張富美、陳芳明每週下午都在史丹佛「開港」聊天也關心國家大事。1986年返台前他就告知他們要推動二二八平反，並請他們海外學者也辦研討會…

「我在1986年底返台後，接棒台灣人權促進會」。陳永興說：「因為人權會強調中立，雖然每個人自有政治立場，但人權工作要超越政黨」，因此，江鵬堅辭掉人權會長，他接任第二任會長後，1986年底舉辦第一場二二八學術研討會，並告訴人權會1987年平反二二八的工作。

陳永興指1987年1月鄭南榕出獄後來找他，他向鄭說：「1987年二二八40週年，要推動平反二二八」。鄭指其也有這個想法。他回：那最好，大家一起來！所以，他和鄭南榕與李勝雄在1987年2月14日在台大校友會館正式開記者會宣布二二八和平促進會成立與說明具體訴求。他擔任促進會的會長，副會長李勝雄，秘書長為鄭南榕。

隨後，二二八和平促進會在全台灣各縣市開了20場研討會，這是有歷史以來第一次公開集會討論二二八還要求國民黨道歉的系列活動。1987年2月還是戒嚴時期，當然也無集會遊行法，在黨國戒嚴之下，任何集會遊行都是非法。陳永興說：「國民黨視我們每一場都是違法，所以每場都是大批鎮暴部隊包圍，他被鎮暴部隊打的頭破血流、眼鏡碎滿地….但遊行《衝破》鎮暴部隊，遊行成功後，那個將我們包圍的鎮暴部隊團管區司令也就下台！那一年國民黨很多人因此下台…」(待續)

※完整內容上網影音並請密切關注民報【專文】走過驚濤駭浪的年代-陳永興七十省思系列報導。

另台灣人權促進會在2019年10月「台灣人權促進會35周年回顧」以10分鐘影片從1987陳永興推動228，1997李敏勇人權海報展至當前：回顧台灣人權促進會曾經參與過的民主與人權議題，見證台灣民主人權的發展。https://www.youtube.com/watch?v=Wc664re_hZQ&t=225s

本片提到的人權議題／受訪者：

1987 公布228真相／陳永興

1997 人權海報展／李敏勇

1997 國安法釋憲人民返國的權利／林詩梅

1997 蘇建和案／蘇建和

2005 指紋釋憲案／莊庭瑞

2007 司馬庫斯案／林淑雅、Ciwang Teyra

2008 集遊法送終／林佳範

2009 兩公約審查／黃嵩立

2010 兩岸協議監督聯盟／賴中強

2012 台權會南辦成立／邱毓斌

2014 反黑箱課綱／涂予尹

2015 Hydis 提審／翁國彥

2015 王光祿獵槍案／陳采邑

2013至今 桃園航空城／王寶萱

※台權會目前的議題／邱伊翎：

集會結社權、集會遊行法、人民團體法、網路自由及隱私權、晶片身分證、尋求庇護者、難民、無國籍人、移工漁民的權利、監所的受刑人以及管理人員的人權議題、居住權、受迫遷個案的協助、國際公約的批准及落實、國家人權機構、對各國人權捍衛者的聲援、香港的民主及反送中運動、李明哲案

※「台權會歷任會長」 (資料來源：維基百科)

第一任江鵬堅、第二任陳永興、第三任李勝雄、第四任鄭欽仁、第五任施明德、第六任陳菊、第七任邱晃泉、第八任黃文雄、第九任林峰正、第十任魏千峰、第十一任吳豪人、第十二任劉靜怡、第十三任林佳範、第十四任賴中強、第十五任顧立雄、第十六任邱顯智、第十七任邱毓斌、第十八任翁國彥、第十九任周宇修