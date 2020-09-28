人權組織和研究機構的報告揭露，中國在新疆地區對當地少數民族的迫害和人權侵犯有增無已。圖為中國拘留以穆斯林為主的突厥裔少數民族維吾爾人，甚至「強迫他們接受政治教化」。圖／翻攝自「人權觀察」影片

中共中央總書記習近平9月26日說，新疆各族群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強，他還表示，堅持宗教中國化方向，堅持弘揚和培育社會主義核心價值觀。然而，人權組織和研究機構的報告揭露，中國在新疆地區對當地少數民族的迫害和人權侵犯有增無已。

中共第三次中央新疆工作座談會在北京進行，習近平在會上說，新疆經濟社會發展和民生改善「取得了前所未有的成就。」

習近平首先總結了第二次座談會以來的「成績單」，提出了包括新疆地區生產總值、脫貧人口、義務教育、貧困人口醫療保險等數據，他說「一組組數據，傳遞民生溫度」 。

中國官媒新華社報導說，習近平要求全黨把貫徹新時代黨的治疆方略作為一項政治任務，確保新疆工作保持正確政治方向」。他還強調「堅持新疆伊斯蘭教中國化方向，引導各族群幹部族群樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、宗教觀，讓中華民族共同體意識根植心靈深處。」

但是，人權組織稱，近年來有多達100萬維吾爾族穆斯林被拘禁在當地的再教育營。去年11月，國際調查記者同盟揭露的中國官方文件顯示，在再教育營中，維吾爾穆斯林如何被關押、灌輸思想和懲罰。

華爾街日報今年2月看到的一份洩密文件則顯示，中國有關部門編制了一份電子表格，上面列有詳細的個人信息，包括是否經常在清真寺祈禱、是否持有護照，或者有沒有觸犯法律的親友。

中國把再教育營稱為「職業技能教育培訓中心」，目的是「最大限度保障公民的基本人權免遭恐怖主義和極端主義侵害。」

然而，美國和歐洲國家一直關注中國政府迫害維吾爾人問題，並為此加大向中國施壓。

歐洲議會去年12月19日通過一項要求制裁中國官員的決議，並呼籲中國政府立即關閉再教育營，允許獨立記者和國際觀察員進入新疆。今年7月31日，美國財政部製裁了一個中國實體和兩名中國官員，他們都跟新疆發生的嚴重踐踏少數民族人權的事件有關。

就在美國國會眾議院去年壓倒性通過「維吾爾人權政策法案」向中國施壓後，中國新疆官員稱，再教育營的所有學員已經全部結業，今後來去自由。然而根據澳大利亞智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）9月24日發布報告，中國仍在追加新疆拘押營的建設「投資」，儘管北京已經表示他們在新疆的「再教育」政策正在逐步取消。

ASPI的報告稱，他們依據最新獲得的衛星圖像判斷，在2019年7月至2020年7月的時間裡，至少有61個位於新疆的施工工地有建設拘押營的跡象。這家研究所表示，在新疆當局宣布所有再教育營的學生已經「畢業」後，仍有大約14個這樣的拘押營在建設中。

此外，澳大利亞戰略政策研究所還在9月25日發布的一份研究報告中說，通過衛星照片發現，新疆地區大約有1.6萬座清真寺被拆除或者遭到破壞。