美國有名的政治連續劇《紙牌屋》，揭露美國政壇的黑幕，其中有一句經典名言：「報告總統，這接下來的事，我們會處理，你無需知道。」示意圖／擷自維基百科，公有領域

2020年，台灣總統大選時間，湖南長沙的台商協會大開宴客，邀請台商來長沙，有住、有吃、有玩、還有摸彩，宴會廳上「藍天再現」高高掛，根本不把台灣法律放在眼裡，此宴的目標就是幫老韓拿下台灣總統寶座，干預台灣政治，這場盛宴被全部攝影了，特務可能是某台商，也可能是某路人甲或某服務員，總之，事情洩漏了，其中最致命就是期約賄選，大約有兩百位台商，收受搭機補助款人民幣1550塊，回台投票，經過台灣檢調單位偵辦後起訴，判刑在前天公布，一干台商被判處三年到一年不等徒刑。

藍營裡面的無知藍跳出來說：「鼓勵台商關心國事，回台投票，有何不對」，這位老兄真的不讀書，你可以鼓勵台商回台投票，但是你不可以要求他投給誰，就好像候選人可以請我聽演講，然後請我吃一碗米粉，但是你不能再加魯肉和雞腿一樣，意思是，你可以大宴賓客，你可以給補助款，但是你要保持低調，不能把宴客動機掛在牆上，道理就這麼簡單。

老韓辦事處也在第一時間跳出來切割說：「這種鳥事發生在中國，本競選總部或本人完全不知道，也沒看到錢」，本辦拒絕司法影射，其實，老韓也別急，這件事如果查出來，當時台灣競選總部知道，或當事人知道，那下場肯定更恐怖，就是因為沒有證據證明韓辦知情，所以只有在中國湖南長沙現場的人有事。

台灣的民主歷程坎坷，確實可以寫一本民主選舉進化史，很多被警調抓到買票的販子，或柱仔腳，在警方錄供第一句話就是：「我自願替他買票，沒有人在幕後唆使」，警方再問下去，柱仔腳就生氣說：「我高興替他買票，不行嗎？」面對這種專業買票者，你要追查後面的人很困難，但是你可以想像後面是誰？

政治和黑道是一樣的，美國有名的政治連續劇《紙牌屋》，揭露美國政壇的黑幕，其中有一句經典名言：「報告總統，這接下來的事，我們會處理，你無需知道」。

聽到幕僚說這句話，總統就識相，點個頭離開了，他不想知道後來的事，因為肯定是犯法的事，當了總統最怕就是和非法的事牽扯不清，長沙台商會上面的國台辦，顯然不是傻瓜，在湖南地盤上敲鑼打鼓也就罷了，他肯定不會要當事人上台致詞吧。

社會上、政治上、商業上，有很多灰色地帶，有很多專門處理灰色地帶的專業人士，這次中二區立委補選，我們也見證一個遊走灰色地帶的政治家族，他擁有豪華莊園，但是又可以身上不沾銅臭，這也是當老大的好處。

如果有一天，你也成為老大，或者是商業大亨，政壇要角，你自然會有精明的手下替你辦事，當他說：「老大，這件事你無需知道」，你心理其實知道的，只是你選擇掉頭離開而已，因為你心理明白，這件事如果曝光，倒楣的人不會是你。