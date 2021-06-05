丸山芳登，1885年出生於日本山形縣，他並非正規醫學教育出身，但1908年通過國家考試取得醫師資格，被任命為台灣公醫候補生。1909年進入台灣總督府新成立的衛生研究所擔任技師，負責細菌學的調查研究，1918年擔任總督府醫學專門學校細菌學助教授，之後再升任教授成為崛內次雄校長重要的助手，當崛內次雄擔任台灣醫學會雜誌的社長時，他擔任總編輯，而崛內次雄在台灣的細菌學和防疫方面許多工作的推展，他都扮演了重要的角色。最重要的是有關日治時期台灣醫療的發展和公共衛生的成果，日本人所寫的兩本書第一本是崛內次雄的女婿小田俊郎當時擔任台北帝國大學醫學部附設醫院院長，戰後回日本之後所寫的《台灣醫學五十年》，而第二本就是丸山芳登回日本後所編寫的《日治時期台灣醫療公衛業績》。事實上在1946年二次戰後崛內次雄就和丸山芳登發表過《台灣醫事衛生年表1895〜1945》， 這些史料可以說是研究日治時期日本人在台灣所做的醫療現代化及公共衛生防疫治理的寶貴資料。

丸山芳登在台北醫學專門學校任教期間，帶領細菌學的研究團隊發表不少論文，包括食物中毒 、副傷寒菌、赤痢菌、霍亂菌、破傷風菌、傷寒菌、血液凝集、血型、組織型質……等，內容非常廣泛。1928年他也獲公費獎學金赴德國留學一年，難能可貴的是他本不是受過正規的醫學教育而是以考試取得公醫候補生資格，但他埋首研究室，成為細菌學權威學者，終於能獲得醫專教職，連台灣人出身的第一位醫學博士杜聰明都讚佩不已。所以二次大戰結束，國民政府接收後，台北帝國大學改名為國立臺灣大學，杜聰明接任台大醫學院首任院長仍留用崛內次雄和丸山芳登教授，繼續幫忙戰後的台大細菌學教學，他也在留用期間擔任台大附設熱帶醫學研究所的工作，1946年才返回日本，1959年逝世享年75歲。

1957年丸山芳登所出版的《日治時期台灣醫療公衛業績》一書，後來經台大張秀蓉教授在醫學院院長謝博生的支持下，將其翻譯成中文，並由台大出版中心於2012年出版，內容分為序、人口、疾病、設施四大篇，各篇下各依章、項，將醫療公衛相關業績詳實敘述，而且均附當時文獻，這些文獻是台灣和日本相關研究的資料，非常具有學術參考價值，如果加上小田俊郎的大作《台灣醫學五十年》和崛內次雄與丸山芳登共同發表的《台灣醫事衛生年表1895〜1945》，後人就可以了解日治時代最引以為傲的現代醫療發展、醫學教育研究、公共衛生防疫的歷史大綱了。他們三人辛苦保存、整理台灣醫療發展的史料，確實留給我們最值得珍惜的寶藏！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集