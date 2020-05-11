「武漢瘟疫」沒有打倒台灣，反而使台灣人國家光榮感，大幅提升，國際知名度更是上揚，民進黨也突然甦醒過來。

上週，兩岸關係條例修法，一讀通過，將第1條，26之1條，以及第63條的「國家統一前」字樣廢除，改為國家發展，中共國台辦面對民進黨突來一擊，已經開始大呼小叫，如喪考妣，並且把民進黨一小步，視為法理台獨的紅線，國台辦大呼小叫，看起來好像很喜歡被台灣「捅一刀」，所以民進黨提案立委蔡易餘建議，「喜歡被台灣統，就主動交出政權」，其實，中共心裡清楚，以小吃大不可能，台灣留下這些「統一」曖昧文字，最後就是「大的一方吃掉小一方」而已，不利台灣，卻有利「中共國」併吞台灣，中共還可以名正言順說，台灣喜歡被統。

中共國從1949年建政以來，新的紅色中國憲法到2018年，已經經過五次修憲，但是，卻用武力脅迫台灣的中華民國，不可以修憲或制憲，只要動到憲法，就是法理台獨，就要開戰，而無法修憲或制憲，台灣就會永遠處於「不正常國家」狀態，國家認同錯亂分裂，皆因一部破爛憲法引起，台灣長期自困愁城，就無法被國際接納，這才是台灣真實的困境，憲法破爛的主要原因，國民黨為了二戰結束後，讓老美相信國府是民主政府，得到奧援，1946年在南京演出一齣制憲大戲，剛脫離日本殖民統治的17位台灣菁英，也被緊急召到南京，演出這場戲，沒想到一回台灣就碰上228事件，很多菁英被視為叛逆，丟掉生命，例如花蓮的張七郎父子三人，以及林連宗。

黨國控制下，製造的憲法，當然乏善可陳，不若美國憲法，黨派尚無痕跡，所以制憲者可以毫無私心，以人民為主，弄出最合乎時代社會的憲法，更以補白方法讓未來的人，可以用修正案填補缺失。

中共腦子很清楚，喊台獨根本就是假議題，事實上，不管是台灣或中華民國台灣國，已經實質獨立超過70年，只要經過人民共識，制定新憲法，台灣立即可以被國際社會接納，而中共國當然沒有理由阻擋，唯一歪曲的理由，就是利用金錢收買聯合國，或收買邦交國，把台灣屬於中國，列入附帶條款，或惡意曲解2758號決議文，把台灣置於中國之下。

對於民進黨的修法提案，過去主張統一的國民黨默不出聲，民眾黨的反應也很淡定，只剩下少數紅色跳樑小丑，還叫囂幾聲，國民黨支持度剩下9%，比起民眾黨11%更糟糕，如果現在連這個進步一小步都反對，未來恐怕也會被民意海嘯推倒。

反攻大陸是無稽之談

小國併吞大國很難，過去，日本企圖以蛇吞象，吃掉中國，結局大家已經知道，這是普通常識，寫《常識》的美國開國作家潘恩說，「以一個小島想要永遠統治一片大陸，那是荒謬」，《常識》被稱為美國獨立建國聖經，獨立戰爭爆發，美國大陸軍白天對抗英軍，晚上研讀《常識》，潘恩在書中說，「大英帝國已經腐敗，不值得效忠，美國獨立是天理的召喚」，大陸軍中，不識字的人就聽識字的人朗讀，這本精神食糧使華盛頓打贏獨立戰爭。

所以，去掉「國家統一前」，只是回歸常識而已，民進黨已經確認，反攻大陸根本是無稽之談，台灣更不願被獨裁統治，或接受一國兩制的騙局，其次，就算中國人民明天就起身革命，推倒中共政權，台灣也不太可能派軍隊收服大陸，就算要派軍隊也是師出無名，國際也不會接受，這才是事實，說殘酷一點，70年來，中共國把14億人洗腦成共產黨人，這種人自願為奴，是否願意成為自由人，還由不得旁人做主，同樣的，中共黨官很清楚，要讓自由人放棄自由，做回奴隸也很難，除非以武力脅迫，或者慢慢用溫水煮青蛙洗腦法，例如中亞和中東歐幾個國家，脫離蘇聯後，並沒有走向自由，反而陷入中共經貿陷阱，又回到獨裁老路，因為，中共害怕孤單，很自然用金錢在世界上鼓勵專制獨裁，收買朋友。

依照1933年〈蒙特維多國家權利義務公約〉，台灣就是一個國家，反而，中華民國是一個失去99，99領土的舊國家，但是，這個國家的不正常在於一部不能用的憲法，在憲法之下，所有法令全部出現自我矛盾，例如用憲法臨時條款凍結土地和人民變更，這是天下最荒唐的事情，這部憲法強調人民有自由權利，卻又把國家統一，甚至三民主義至於自由之上，但是，七十年下來，這部以一個人之尊的國父遺教，弄出來的破憲法，還禁止挑戰，照理說，要讓台灣國家回復正常的唯一方法，就是中華民國回到他法定領土金馬列島，至於這一國是否向紅色中國投降，與台灣無涉，而台灣應該以新憲法，新國家的面目問世，如此以來，才不會陷入中華民國台灣國，或者台灣中華民國的困境。

人民給予民進黨政府連任機會，因為老百姓知道建立新憲法，是台灣國家正常化第一步，而把「國家統一前」文字拿掉，正好是這一大步的開始。