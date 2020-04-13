面對譚德塞柿子挑軟的揑時，切勿中計而與他對幹或用言語、膚色揶揄他，他可以不仁，台灣不可以不義，此時的台灣更應該反其道而行，「守柔曰強」，張開大手歡迎他前來台灣共享抗疫經驗。圖／取自WHO推特

武漢肺炎的星星之火,在短短數月就燎原全球，上百萬生靈慘遭塗炭。武漢當局在火苗初起就企圖隱匿災情，用紙包火，以致釀成大禍，成了罪魁禍首的元凶。然而，作為防災滅火的WHO提油救火助燃火勢，無形中成了助紂為虐的幫凶，也是罪無可赦。

職司全球公衛的WHO，其重責大任就是防疫及除災。而WHO不但沒有「謀之於未兆 除之於未萌」以防疫，也沒有「為之於未有 治之於未亂」以除災，其怠忽職守的荒唐事跡不一而足，舉其犖犖大者，不外有三：

一、替武漢官方的隱匿疫情背書

根據中國學者在世界權威醫學雜誌《柳月刀》及《新英格蘭雜誌》的報導：中國武漢在去年12月1日及中旬就出現「人傳人」不明原因的病毒性肺炎，而武漢中心醫院的艾芬醫師及李文亮醫師，也不約而同地在其同事的微信群組中示警，提醒親友們小心防護，卻遭武漢公安嚴加訓誡並被迫寫下悔過書。

台灣也於12月31日曾善意致函提醒WHO，武漢發生可能「人傳人」的不明原因肺炎。

然而WHO始終視若無睹，還在1月14日唱和中國，宣稱「武漢發生的新冠肺炎沒有發現人傳人的明確證據」，而且「一切都在可控制中」。不加查證就明目張膽地為「武漢衛生健康委員會」於1月11日發表「沒有人傳人」、「沒有醫護人員染患相關病例」的偽報告背書（事實是當時武漢已經有七位醫護人士確診）。

二、替災情慘重的中國疫情擦脂抹粉

1月23日武漢已哀鴻遍野，陷入封城的慘境，WHO居然不動如山，不但沒有向世人及早示警，反而在1月28日譚德塞秘書長親自造訪中國時，還對中國的防疫工作讚不絕口地歌功頌德，稱：「中國疫情資訊透明，努力遏止疫情，全球應心存感激」云云。職司防災滅火的負責人，竟然大言不慚地要求受害者對加災者「心存感激」實令人嘡目結舌。

三、替病毒的散播者大開方便之門

WHO為勢所逼，不得不在1月30日將武漢肺炎提升為「國際公共衛生緊急事件」，卻還特意畫蛇添足地呼籲各國：「不要對中國採取停飛斷航或限制旅遊的措施」等等荒腔走板的倒行逆施，讓一些守法、深信WHO而按表操課的歐、美、日諸國仍然將其國門洞開，讓在「武漢封城」及「温州封城」後逃離中國的逃難客到處流竄，等於在全球各地理下了病毒大爆發的火種。

「天網恢恢 疏而不失」，造成這場人類大浩劫的元凶及幫凶，其惡形劣跡都難逃天眼。將來秋後算帳時兩者都絕不會缺席。尤其是肩負全球公衛重責大任的WHO譚德塞秘書長，更是責無旁貸，如今，來自世界各地的撻伐責難之聲已經不絕於耳，成為衆矢之的的譚德塞完全是咎由自取。

心知肚明的他，面對全世界的批評及川普總統的重責時，不敢反嘴，正在尋找替罪羔羊出氣，以求解套脫身。一個帶罪之身的人愈張牙舞爪，愈顯現其因罪孽深重而心虛，一個罪孽深重心虛的WHO首長，愈飆駡其欺凌對象的台灣，反而自曝其短，愈將台灣長年以來在黑箱作業中飽受WHO不公平待遇的委曲，赤裸裸地攤在陽光下。

「善戰者不怒 善勝敵者不與」，當面對謾罵式的挑釁時，不隨之起舞而動怒，不與之對幹，才是克敵制勝的良策。

志在重返世衛的台灣，在沒有WHO的加持下，抗疫成績反而一枝獨秀，此時的台灣反而更應該收斂光芒，保持謙遜低調，行有餘力則儘量幫助最艱困的國家，協同抗疫，趁此機會在國際間廣結善緣。

「禍莫大於輕敵」，歐、美、日諸國由於輕敵才會被疫災所敗，台灣是「爹不親娘不愛」的亞細亞孤兒，我們退無死所，有自知之明，只有自力更生，才能自存自活，只能如履薄冰才可趨吉避凶。此次抗疫有成，絕非僥倖，「抗兵相若 哀者勝矣」就是這個道理。

「大風吹倒梧桐樹 自有他人論短長」

台灣小國寡民，我們沒有逞強示壯的本錢，面對譚德塞柿子挑軟的揑時，切勿中計而與他對幹或用言語、膚色揶揄他，他可以不仁，台灣不可以不義。譚德塞絕對不會缺少敵人，此時的台灣更應該反其道而行，「守柔曰強」，有如蔡總統般泱泱大度的回應並張開大手歡迎他前來台灣共享抗疫經驗。這才是台灣的長生久視之道。炫麗的彩虹永遠在雨過天晴後出現。台灣加油！