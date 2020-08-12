美國國務卿蓬佩奧說，美國衛生部長阿札爾訪台是為了理解新冠病毒以及台灣如何成功防疫，以降低包括中國在內的全世界公民的風險，他不懂為什麼有人會對「美國派衛生部長到另一個國家」感到受威脅、憤怒或認為這是在挑戰其國家安全，中國共產黨對阿札爾訪台感到受威脅正顯示其脆弱性。

星期天抵達台灣的美國衛生部長阿札爾（Alex Azar），是美國自1979年以來訪台的最高級別內閣部長，他在台灣的3天訪問行程包括會見台灣總統蔡英文、衛服部部長陳時中、台灣外交部長吳釗燮等官員，以及參訪台灣自一月初應對新冠病毒疫情即啟動的中央流行疫情指揮中心和口罩生產設施，並且與台灣簽署美台《醫衛合作備忘錄》，同時還包括一場在台灣大學公共衛生學院發表的演講。

中國政府一貫反對美台官方往來，對阿札爾訪台一事已向美國提出嚴正交涉，外交部發言人趙立堅稱美國此舉「嚴重違背其在台灣問題上所作承諾」。

蓬佩奧星期一（8月10日）接受前白宮發言人斯派塞（Sean Spicer）在保守派媒體Newsmax主持的節目專訪，對北京當局的憤怒反應做出回應。

蓬佩奧說，阿札爾訪台「只有一個單一目的，就是與台灣政府在一個對全世界所有人都非常重要的事情上合作——確保我們能理解這個武漢病毒、確保我們理解它的威脅、確保我們知道台灣如何成功地在他們自己國家處理這個議題。我們也想要與他們分享我們學習到的，以及我們所知道的。對此我們知道的非常多。那就是他訪問的目的。」

蓬佩奧接著表示，他總是感到訝異，當美國派她的衛生部長到另一個國家時，為什麼會有任何人對此感到受威脅。

「他到那裡去是為了高尚的人道主義目的，要降低全世界所有公民的風險，包括中國公民在內。當他們想要隱瞞時，它看來就非常脆弱，僅僅是一個衛生部長為了擊敗這個全球大流行而在一個特定地方出現，你卻因此感到受威脅，或你感到憤怒，或你會認為它在挑戰你的國家的國家安全。」

他說，「那只是告訴你許多關於中國共產黨的脆弱性，以及它居然會為了這樣一個訪問而感到受威脅的事實。」

說到威脅性，斯派塞接著問蓬佩奧，「如果中國對台灣或其外島採取挑釁行動，對美國是否出兵防衛台灣的那條紅線在哪裡？」

蓬佩奧說，這顯然是一個非常敏感的議題，川普總統對此已經有許多談論，美國對中國也有一系列的承諾與理解。「我們充分打算在關於美中對台灣的歷史理解上維持我們的義務與承諾。阿札爾部長的訪問完全符合那些承諾，我們也告訴中國人與台灣人，我們將繼續遵守那一套理解。它同時也明文昭示在美國法律中，所以它是一個我們會遵守的義務。我有信心我們將持續維持那些保證。」

蓬佩奧說，「當我們做出承諾，我們就遵守它們，或我們竭盡努力去這麼做。當中國共產黨在世界各地做出承諾，它只是完全為了他們的好處。當那些承諾不再有利可圖，他們就背棄那些承諾。」

阿札爾的台灣之行被一些人認為是美國在與中國意識形態競爭下的一著棋，不過前白宮國安會中國、台灣、蒙古事務主任何瑞恩（Ryan Hass）在接受美國之音採訪時說，阿札爾的訪問符合美國外交慣例，它「並不代表對如何執行美台非官方關係的偏離。」

最符合美國與台灣利益的做法，何瑞恩說，就是「專注於阿札爾此行在公共衛生方面的專長，而不是試圖利用這個訪問來凸顯更大的意識形態觀點。」他說，阿札爾應該讓他此行的實質內容對全世界發出信息。

對於阿札爾訪台是否成為慣例，目前是布魯金斯學會外交項目研究員的何瑞恩說，他預期未來還會持續有閣員級官員到台灣訪問，正如過去在老希、克林頓、歐巴馬時期，以及現在的川普政府都有過一樣。

前美國國防部部長辦公室中國事務主任博斯科（Joseph Bosco）也認為，類似阿札爾訪台的這種高層官員互訪將成為常態，因為「《台灣旅行法》要求它成為一個例行性做法，在我們與台灣的關係中變得正常。我認為這也是這屆政府的意圖。」

博斯科也拒絕北京當局一再宣稱美國「違背在台灣問題上所做的承諾」的說法，因為人們必須知道，中國才是這麼多年來違背對美國所做承諾的一方。

「我們曾清楚表明，無論台灣發生什麼事，它都必須通過和平方式來處理。中國沒有遵守那種方式，它拒絕那個方式，也總是保留使用武力的權利，因此結果是人們可以提出一個論調，那就是整個美中之間的原始協議或安排已經失效了。它原本就不是雙方想法的相遇。美國說：這個議題必須和平解決；中國說：我們保留使用武力的權利。那不是一個協議，那不是一個合同，那一點都沒有約束力。在如此根本的問題上，各方採取了不同的立場。」

更何況，博斯科說，就在美國承認中國的同時，美國國會通過了《台灣關係法》，那其中也有各種美國對台灣的承諾，但中國也認為那違反了《上海公報》，因此美國不必再擔心做什麼會違反對中國的承諾，「它是一個不合法的政府，看看它對香港、對新疆人民、對南中國海所作的，它是一個在國際法及國際常規外的政府。」

中國解放軍戰機星期一在阿札爾與台灣總統蔡英文會面前飛越台灣海峽中線，官媒《環球時報》援引官方專家說法稱，這是對阿札爾訪台發出的強烈警告。台灣空軍司令部說，對中國戰機除了以「地面防空飛彈」全程監控外並在第一時間進行了廣播驅離。