癌症容易折磨個人心智，接近龐建國的人知道；癌症附帶的憂鬱症，也同時折磨龐建國，這才是龐建國的真正死因。圖／擷自龐建國臉書資料照

龐建國自殺了，這是2022年最震撼的消息，我第一個想到的卻是陳師孟的祖父陳布雷，很多藍營朋友分析龐建國的跳樓說，罹患癌症的憂鬱，以及看到藍營無法振作，終於有了死念，但是，他留下的遺言書寫：「不公不義的台灣，他生不如死」，這句話卻成為壯烈死亡的敗筆，說實在，他不如陳師孟，更不如日本右派軍國主義作家三島由紀夫，充其量就是一個國民黨黨國之子，至於台灣是否不公不義，恐怕只能留給現代還活著的人各自評斷了。

看龐建國的生命經歷，就好像看到馬英九、朱立倫、趙少康、郝龍斌，他們屬於一個模子雕塑的樣板，同一個時代的同溫層，而這個模子就是國民黨黨國醬缸文化，唯一不同就是黨國投注在龐身上關心太少，1994年，新國民黨連線挑戰李登輝本土化路線，龐曾經跟隨趙少康進入新黨，並接受徵召，以最高票當選台北市議員，成為政治新星；1998年，龐以新黨身分登記參選，立委選舉失敗後離開新黨；2000年，國民黨因為連宋分裂，丟掉總統寶座，龐離開國民黨，加入宋楚瑜的親民黨；2001年，龐以親民黨身分當選立委；2006年又回歸國民黨，在藍營內的政治茶壺權力爭奪風暴中，龐始終就是一位走位的人，他無法主導自己的人生，終於成為各陣營的旗手。

2008年，馬英九聲勢如日中天，國民黨在阿扁事件後，再度拿回總統寶座，龐建國受到馬英九提拔，擔任海基會副秘書長，卻因為失言風波被拔官，從此離開政治圈，進入學界，他內心肯定不得志，但是，又何奈？

畢竟，龐建國並非科班，他本來是數學系畢業，卻考上台大三研所，顯示他早有從政的野心，龐建國成為黨國洗腦教育的受害者，這是台灣藍營政客從政最簡單的道路，1982年，龐建國到美國，拿到社會學博士學位，博士論文題目就是「論經濟轉型國家，以台灣為例」，回台後的龐建國，在學界熬過很長時間，十年後，才和趙少康連線，從此進入政壇。

龐建國的政壇之路起起伏伏，學術之路也不順利，很晚才拿到教授證，海基會的大官沒有當成，2009年後，龐建國逐漸遠離政壇，專心教學，到了2014年，才傳出罹患癌症的消息，但是，知道的人並不多，癌症容易折磨個人心智，接近龐建國的人知道，癌症附帶的憂鬱症，也同時折磨龐建國，這才是龐建國的真正死因。

曾經擔任蔣介石秘書長的陳布雷，被稱為蔣介石文膽，可以說是黨國左右手，1948年，面對已經腐敗的黨，陳布雷自認已經無力挽救，又長期罹患失眠症，自殺前寫下遺書給張道籓說：「我已經沒有活下去的必要」，史書說：這是陳布雷對蔣介石的死諫，我卻認為這是當時文人對黨國絕望的態度。

話題回到龐建國身上，龐幾次脫黨，我不認為龐有多少國民黨忠誠度，第二，龐建國遺書說：「不公不義的台灣生不如死」，這是他個人對不公不義的定義吧，和龐建國同時代的台灣法政學者，赴美留學後，變成真正追求民主自由人權的知識份子，從此被國民黨的獨裁統治打入黑名單，很多人命運走來更加坎坷，甚至無法回台灣奉獻所學，我周圍這樣的朋友一大堆，他們可沒時間喊不公不義，只能努力冒死回台，拚死命改變台灣，其次，相比現代中國法政學者，甚至律師、教授，為了維權，為了言論自由，就被關押，甚至面臨死亡威脅，這一個現代紅色中國，才是不公不義的社會吧。

還是一句老話：台灣已經走過威權時代，進入民主國家境界，如今面對老共併吞威脅，人民在病毒威脅下生活，還能在國際交出不錯成績，要感謝台灣人民善良付出。

這個世界不會完美，台灣也不可能完全完美，但是，我們正努力消除不公義，這次中二區選舉，公民覺醒打敗傳統派系黑金政治，不就是一場揭露不公義的戰爭嗎？



龐建國於2008年曾出任馬英九政府的海基會副秘書長，但因失言風波從此離開政治圈，進入學界。圖／擷自龐建國臉書