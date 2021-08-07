熱帶性低氣壓持續發威雨炸高雄，台20線南橫公路「明霸克露橋 」被山洪沖斷！

台20線南橫公路2009年8月受到莫拉克風災重創，造成勤和路段以上道路完全沖毀中斷，在中斷八年之後，2017年4月 29日提前通車完工，該橋樑命名為「明霸克露橋」布農族語minbaklu為新的生命、希望之橋，此次超大豪雨肆虐下，該橋再被沖毀斷橋。

高雄連日劇烈降雨，原鄉山區發布土石流警戒，山區路溪水暴漲，累積3天雨量達1千毫米，有里長更形容是八八風災後最大雨量。

因應0806水災，公路總局截至今(7)日17時00分止，預警性封閉12處、災阻13處、災情7處，統計如下：

預警性封閉路段:

1.高雄市梓官區台17線211K(典寶橋)，實施預警性封閉，預計於7日18時開放。

2.高雄市六龜區台20線78.584K(寶來一橋)，實施預警性封閉，預計於9日10時開放。

3.高雄市桃源區台20線93K(撒拉阿塢橋)，實施預警性封閉，預計於9日10時開放。

4.高雄市桃源區台20線99K(復興橋)，實施預警性封閉，預計於9日10時開放。

5.高雄市桃源區台20臨105線0K~25K(梅山口~天池路段)，實施預警性封閉，預計8日15時，恢復常態性管制作業。

6.屏東縣三地門鄉台24線20.376K (三地門大橋)，實施預警性封閉，預計於8日17時開放。

7.高雄市那瑪夏區台29線2.88K(民生橋)，實施預警性封閉，預計於9日10時開放。

8.高雄市那瑪夏區台29線6.4K(民權橋)，實施預警性封閉，預計於9日10時開放。

9.高雄市甲仙區台29線33K(楠梓仙溪橋)，實施預警性封閉，預計於9日10時開放。

10.南投縣信義鄉台16線臨29便道1.1K(地利)～11.8K(合流坪)，實施預警性封閉管制，預計於8日7時開放。

11.南投縣信義鄉台21線110K(草坪頭)~144.4K(塔塔加)，實施預警性封閉管制，預計於8日7時開放。

12.南投縣仁愛鄉台8線85K(梨山)~110K(大禹嶺)，於今日19時起實施預警性封閉，全面管制通行，預計於8日7時開放。

道路災阻:

1.屏東縣東港鎮台17線256.3K~256.7K(東港分局路段)，因豪雨發生強降雨導致區域排水宣洩不及，實施道路封閉。

2.屏東縣東港鎮台17線258.2K~259.1K(大鵬灣施工路段)，因豪雨發生強降雨導致區域排水宣洩不及，實施道路封閉。

3.屏東縣林邊鄉台17線259.1K~261.8K(嗂仔口橋施工路段)，因豪雨發生強降雨導致區域排水宣洩不及，實施道路封閉。

4.屏東縣佳冬鄉台17線265.8K~266.2K(羌園施工路段)，因豪雨發生強降雨導致區域排水宣洩不及，實施道路封閉。

5.高雄市甲仙區~六龜區台20線58.3K~72.5K(甲仙~荖濃路段)，多處土石流，實施道路封閉。

6.高雄市桃源區台20線93K~98.7K(勤和~復興中期道路)，因溪水上漲溢滿路面，實施道路封閉。

7.高雄市桃源區台20線94.05K(明霸克露橋)，因溪水上漲，橋梁遭沖毀，實施道路封閉。

8.高雄市桃源區台20線100K~100.6K(梅蘭路段)，邊坡落石坍方，實施道路封閉。

9.屏東縣三地門鄉台24線30.67K(三地門路段)，泥瀑土石漫淹道路，實施道路封閉。

10.高雄市六龜區台27線14.2K~14.6K(扇平山莊路段)，土石泥流，實施道路封閉。

11.屏東縣鹽埔鄉台27線47.7K~48K(外環道路段)，因豪雨發生強降雨導致區域排水宣洩不及，實施道路封閉。

12.高雄市那瑪夏區台29線11K~23K(那瑪夏~五里埔路段)，多處落石坍方，實施道路封閉。

13.苗栗縣獅潭鄉台6線雙向29.4K(獅潭路段)，土石滑落，雙向阻斷。

道路災情:

1.屏東縣枋竂鄉台1線437.8K~438.7K(水底寮路段)，因豪雨發生強降雨導致區域排水宣洩不及，溢淹至路面而積水，目封閉北上外側車道及機車道，北上內側車道正常通行。

2.屏東縣林邊鄉台17線261.4K~261.5K(嗂仔口橋路段)，因豪雨發生強降雨導致區域排水宣洩不及，溢淹至路面而積水，目前封閉北上外側車道，車輛改走替代道路(環灣道路)，南下外側車道可通行。

3.高雄市六龜區台20線68K(寶來路段)，路基流失，路面嚴重下陷，目前單線雙向通行。

4.高雄市旗山區台29線73.8K~74K(旗南三路路段)，因豪雨發生強降雨導致邊坡土石滑落造成邊溝排水宣洩不及，溢淹至路面而積水，目前封閉南下車道，調撥北上內車道供南下通行。

5.高雄市旗山區台29線76.8K~77K(旗南三路路段)，因豪雨發生強降雨導致邊坡土石滑落造成邊溝排水宣洩不及，溢淹至路面而積水，目前封閉南下車道，調撥北上內車道供南下通行。

6.高雄市旗山區台29線78.5K~79K(旗南三路路段)，因豪雨發生強降雨導致邊坡土石滑落造成邊溝排水宣洩不及，溢淹至路面而積水，目前封閉南下車道，調撥北上內車道供南下通行。

7.高雄市大樹區台29線80K(統領路路段)，因發生路樹及電桿倒塌，目前占用南下外側車道，南下內車道尚可通行。

公路總局將持續監控水情動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。