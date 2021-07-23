泰國在疫情升級期間，18日，曼谷再度爆發大規模示威，發動示威的「青年解放陣線」指責帕拉育政府黑箱疫苗作業，置人民生命於險境，示威活動使泰國經濟更加雪上加霜，泰銖崩盤，全球媒體相當傻眼，這時候還上街，不是泰國人不要命，而是泰國人越來越痛恨自己的生命被皇室糟蹋，示威者說：下次不知道是否還有命上街？因為人命已經被政府綁架，而示威的原因卻是因為疫苗。

泰國政府長期親中，今年5月，台灣疫情突起，泰國政府宣佈泰國疫情已經緩和，並宣稱在「沙盒計劃」下，普吉島有六成人口完成第一劑疫苗注射，這一劑多數是科興疫苗，所以要開啟綠色通道，拯救觀光業，沒想到不到一個月，6月底疫情反撲，這時候，泰國衞生部已經有數據顯示：中共疫苗保護力不足，卻擔心老共不高興，所以遲遲不敢公佈數據，採取駝鳥政策，於是，開始從幾千人確診，到目前每天有上萬人確診，緊跟在疫情最嚴重的印尼後面，普吉島綠色觀光也喊停，印尼每天確診飆升到五萬，等於第二個印度，尤其是在宰牲節期間，群聚朝拜並未停止，宗教信仰加速印尼疫情擴散。

泰國代工英國AZ情況不如預期

泰國政府自稱已經取得一億劑疫苗，以科興，國藥和AZ為主，國內也自主研發疫苗，問題是施打率至今未超過10％，在東南亞國家敬陪末座，只比緬甸稍好。

而泰國王室投資的暹邏生物科技，和英國AZ有代工合約，但是最近傳出暹邏科技本身缺乏代工經驗，以致於產品無法如期完成交貨，已經引起英國總廠不滿，要求泰國代工廠暫停出口，連帶使亞洲國家到貨時間拖延，台灣去年向AZ購買一千萬劑，也遲遲未到，後來才由韓國代工廠運來十一萬劑應急，還好美國和日本相繼持援台灣，否則台灣若被逼用了中共疫苗，台灣會更慘。

泰國政府這些胡搞，終於帶來惡果，亞洲國家因為英國AZ發明家自願取消專利權，疫苗價格低廉，才能普及濟世，日韓代工廠拿到英國本廠原液後進行分裝，檢驗及包裝，代工過程其實並不困難，沒想到泰國暹邏生技還擺了烏龍，害己也害人，泰國大學生向泰國王室抗議，也是剛好而已。

6月，曼谷出現印度變種病毒，中共疫苗防線失去抵抗力，許多醫護人員雖然注射科興疫苗，仍然確診，日本也對泰國施以援助，送給AZ疫苗，但是數量不足，疫情持續蔓延，泰國大學生無法坐視，終於走上街頭。

越南同樣購買科興和國藥疫苗，擋不住變種病毒，只好向美國莫德納求援，馬來西亞也是注射科興疫苗較多，現在疫情也是居高不下，新加坡也購買中共疫苗，但是新加坡人多數選擇英國和美國疫苗，疫情才能受控，印尼更慘烈，中共疫苗沒保護，造成第一線醫護人員上百人死亡，世衛和美國擔心印尼變成第二個印度，已經空運美國疫苗援助。

東南亞國家並非唯一受害國，中東和非洲很多國家也用中共疫苗，現在只好追加美國或英國疫苗，地球被老共病毒折騰人仰馬翻，只有一句話形容：「中共疫苗帶來二次傷害，病毒來自中國，害了世界，現在疫苗又來害一次，但是害人者卻選擇沉默，一句道歉也沒有」。



泰國政府雖自稱已經取得一億劑疫苗，以科興，國藥和AZ為主，但許多醫護人員雖然注射科興疫苗，仍然確診，疫情持續蔓延

。圖／擷自網路，民報合成