民進黨立委只是投票部隊，68位委員只有1個意見，又拿了總統的位置，所以民進黨總立委人數1席就夠了，連多1票都是浪費。圖／取自民進黨立院黨團

2018年民進黨與政府反對並阻擾民間自發性的東京奧運台灣隊正名運動。在奧運台灣隊正名公投議案成立之後，民進黨黨、政又分別介入打壓，使得東京奧運台灣隊正名功敗垂成。這是民進黨以行動反對台灣正名最活生生的例子。至於制定台灣憲法，那就更不用說了。民進黨靠著我們在2016年大選給她的絕對多數席次，卻背叛支持者、與支持者對幹，讓公投與選舉脫鉤；實質上已經剝奪了我們直接透過簡單公投，為台灣正名、制憲的權利。

民進黨之所以能夠予取予求，實在是因為這個黨除了贏得總統席位以外，還贏得了絕對多數的立委席次、包括過半的不分區席次；民進黨在113席的立院中獲得的68席。而這68席在蔡英文的意志的指揮下卻只有1個聲音。就是因為68席只有蔡英文1個聲音，蔡英文的民進黨才敢肆無忌憚的打壓民間希望正名、制憲的聲音。

我說民進黨反對正名制憲除了以上的佐證，從政見看、一點也不冤枉。

打開選舉公報，民進黨有關國家定位的政見只有1點，那就是「抗中保台：堅定拒絕『一國兩制』，鞏固民主防衛機制，完備國安相關立法」。換句話說，民進黨是用排除「一國兩制」來定義的她「抗中保台」的內涵。政見中沒有國家名稱與定位的願景，也沒有說該黨除了拒絕「一國兩制」以外，還拒絕中國什麼或接受中國什麼，看起來在蔡英文維持現狀的政策下頂多是「捍衛中華民國主權」，也可以說是：維持「捍衛中華民國主權、反台獨」的現狀。

民進黨捍衛「中華民國」現狀

再來對照國民黨的。國民黨的國家定位與願景的政見則是:「捍衛中華民國主權；反對台獨，反對一國兩制」。所以，賓果！原來民進黨是抄國民黨的。國民黨也是明白的「反對一國兩制」的。事實上，同樣是捍衛中華民國主權，在這個邏輯之下，國民黨表明反台獨反而比較坦白。不像民進黨在捍衛「中華民國主權、反台獨」的現狀下，表面不說反台獨，卻來陰的、在明處與暗處打擊正名制憲運動與公投工具，反而騙人民多多，更讓人民防不勝防。

在國、民兩大黨的壟斷不分區立委的選舉制度下，關心台灣國家願景，關心台灣國家正名制憲的台灣人並非沒有選擇的空間。

選舉公報上共有19個政黨爭取不分區選票。這19個政黨，除了國、民、親三黨以外，可分成4類。

第1類：直接、正面表明對國家定位願景與正名制憲的觀點的政黨有3個，依抽籤號次順序如下：

一、8號，喜樂島聯盟: 喜樂島聯盟政見共6條，其中前3條政見是1. 獨立建國；2. 正名制憲；3. 公投入聯。

二、10號，一邊一國行動黨:該黨政見共10條，其中政見第5條為：堅持台灣國民身分證，反對中國台灣身分證（國家）；第6條為：正名制憲，內閣制，三權分立，廢止公投不能綁大選（憲法）。

三、19號，台灣團結聯盟：該黨政見共6條，第1條是效忠台灣，其中(2)為強化民眾台灣意識，推動正名制憲，建立新國家。

第2類為台澎黨，有獨特的建國理論，自成一類。台澎黨認為：「台澎人為原日本殖民地住民，有權依戰後『去殖民化』的國際共識直接行使自決權建國。『中華民國政權』為台澎代管區管理者，應受台澎人督促，協助台澎人完成建國程序，然後終止代管。」台澎黨的看法，與淺顯易懂的正名制憲雖有不同，但也是對國家定位與願景的正面、直接表述。

第3類為對國家定位與願景採取擦邊球、側面觸及的立場。這包括以下3個政黨，依選票抽籤號次勾勒如下：

一、5號，台灣基進：該黨第1大政見標題為「救台先鋒、抗中第一專業」，其中提到抗中意願，但並未正面提出國家政治願景或正名制憲。

二、6號，時代力量：政見中有以「主權正義」為標題，但內容僅止於抗中防中，並未提出整體願景。在「世代正義」項下有提到憲政改革，但目的只是為了公民權的資格降為18歲。

三、12號綠黨：雖是環境政黨，卻在第1政見「護台灣主權」項下說明：與全球綠黨合作，推動台灣外交正名；在正名方面甚至比台灣基進、時代力量更為直接。

第4類：包括沒有國家定位、立場，或立場偏中國的政黨。其他政黨都是屬於這1類。從死守中華民國憲法、不思改革的立場而言，國、民、親3黨也可歸為此類政黨。

票投支持正名制憲政黨

從以上的政策文字分析看，對於注重台灣國家定位、願景與台灣正名制憲的台灣人來說，政黨票要如何選擇就很簡單了。政黨的政見如何排列鋪陳與各該政黨所要吸引的選民特質有關。對於像筆者這種注重台灣國家定位、願景，正名制憲的人來說，當然是投給第1類政黨。

假如要筆者選擇去投反對正名、打擊公投制憲的民進黨，那是跟自己過不去。再者，民進黨的競選公報的政策鋪排，也明顯的不是要吸引像筆者這種選民。因此，像筆者這種人去投給民進黨等於是熱臉貼冷屁股，除了趨炎附勢，就只有頭殼壞去可以解釋。

前一陣子，民進黨的秘書長與某次長陸續都說，投給小黨是浪費選票。對於關心台灣國家方向、正名制憲的台灣人來說，投給民進黨、打擊正名制憲才是浪費選票。民進黨立委只是投票部隊，68位委員只有1個意見，又拿了總統的位置，所以民進黨總立委人數1席就夠了，連多1票都是浪費。

民進黨扭曲不分區國會議員制度，把不分區委員當成國會幕僚與總統的投票部隊使用。要打破這種變態的制度，就是1票、1席都不要給民進黨。上屆民進黨拿了18席不分區。這一屆我們把這18席都投給主張正名制憲的政黨，那麼台灣前途馬上改觀，選票也完全不會浪費！