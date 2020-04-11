莊松榮副總、莊文作後代莊孝武說：「阿祖(莊文作)本是拜媽祖、信王爺，後因馬雅各醫師的來訪結識，最後全然改為信仰上帝耶穌。」(圖/陳俊廷)

莊松榮製藥廠是台灣科學中藥龍頭典範大廠。創辦人莊文作西元1873 年發跡於高雄旗津的故事為世人津津樂道。惟很少人知道，莊文作信仰耶穌基督與馬雅各醫師來台宣教的淵源典故。

出生於英國蘇格蘭的馬雅各醫師，是長老教會傳教士，也是英國長老教會第一位駐臺灣宣教師。馬雅各於19世紀後期到台灣南部傳教及行醫從旗津登陸。莊松榮副總、莊文作後代莊孝武說：「阿祖(莊文作)本是拜媽祖、信王爺，後因馬雅各醫師的來訪結識，最後全然改為信仰上帝耶穌。」

莊孝武進一步指出，馬雅各告知其阿祖(莊文作)賣藥不能「濫滲」(摻假、摻雜)！簡而言之就是不能「黑白來」不能把不好的、不合格的(藥材)摻入、用不好的冒充成好的來賣。莊孝武強調，我們謹守先祖遺訓傳承至今。

莊文作西元1873於媽祖廟前開設莊松榮藥房，長老教會馬雅各醫師在當地傳教，現在的旗津長老教會就是當時馬雅各醫師所創。莊孝武說：「阿祖莊文作信主，…實在是上帝的意旨，來到旗后媽祖廟前開設藥房還信耶穌..真是趣味的代誌。」

莊孝武指其從小家中有個對聯寫著「高貴藥材、貨真價實」。伊說：「阿公告訴他《東西(藥材)貴不要緊，要緊的是不能買假，讓人吃沒效》；阿公還指有種說法：《很多人討厭開藥房。(因)關門賣“髒”藥，如藥丸、藥粉到底其(成分)如何，也不知?但賣很貴」。

莊孝武並以阿公指「有很多開藥房的」如台語俗諺的富不過三代，因為所賺不應該、不正當，或許雖賺很多，但子孫亂揮霍。他有感的說：「我們莊松榮製藥廠從阿祖莊文作到他至今第五代，其子、其孫至當前為第七代。相信莊松榮依良心製藥要永續傳承。

「莊松榮」靠著超過一世紀的基礎打下口碑，2006年底，改制前的衛生署指定莊松榮拍攝科學中藥的宣導短片。目前第五代莊孝彰、莊孝武、莊孝潤兄弟接班。莊松榮發跡旗津的百年藥房移至緊臨高市學源路，歷經數代發展的製藥廠靠著核心技術則陸續在高雄燕巢區、屏東里港鄉設廠與成立研發中心，並在前鎮籬仔內路設立營業總部，分部則在台北與台中，以「坐南向北」發展成為全國漢方中藥「一哥」。目前台灣中醫院所與中藥行，幾佔半壁江山均使用莊松榮各類漢方、藥粉等科學中藥。

「莊松榮」目前擁有科學中藥（即濃縮製劑）六百多張執照，且通過藥品管制最嚴格的歐盟進入歐洲市場，產品外銷全球。

武漢肺炎疫情延燒全球！漢方中藥來源是否受影響，台灣科學中藥指標大廠莊松榮製藥廠副總莊孝武4/12日午12點至2點在高雄民生電台親上與談細說分明。