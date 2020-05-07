中央政府在高雄市是有不少「直轄」的機關與場所，文化部所管理的衛武營、舉辦過世運的「龍騰館」、中山與高雄科技等國立大學，以及中鋼與台船等國營事業餐廳或禮堂也可稍事改裝，絕對可解決投開票所不足的問題。圖／擷自衛武營官網

曾幾何時，台灣政壇時興「歷史共業」這種概括承受新名詞，此一源自於馬英九總統任內，對綠營前朝的文武百官展開「國務機要費與特別費」司法清算，當時搞得朝野雞飛狗跳！現任閣揆的蘇貞昌因此有感而發丟出「歷史共業」名詞，引起各界共鳴外，也使藍綠陷入激化對抗局面頓時告停！畢竟，藍綠當年相互告發對方動支到特別費的相關人員估計達七千五百多人，不只包括馬英九、蕭萬長、連戰⋯連小英、謝長廷、游錫堃等政務首長也慘遭調查、偵訊、起訴及移送法院審理，朝野高層全中箭。

當時的閣揆蘇貞昌在院會中斷然裁示，「特別費與國務機要費衍生的風波，是舊時代不完備制度，歷史留給國家與人民的共業」，要解決歷史留下的共業，不能清算鬥爭、也不能惡意株連！如許「拍板」場景，令人不禁想到高層在政策格局的「下棋」模式：如蔣介石時代是「過河卒子」式下象棋、蔣經國時代則「預留活口」下圍棋、李登輝時代是「率性而為」玩跳棋、馬英九時代則「非我族類」玩西洋棋！但，這格局到了代表藍營出面競選總統的韓國瑜時，其步數儼然擺明在「博歹筊」，對整盤「世事如棋」是毫無章法亂下一起！

對這位昔日公然倡議「能混則混」的始作俑者，他在一鳴驚人當選上市長後的諸多光怪陸離表現，似乎只能以「前所未聞」來形容！其際遇正如中選會所發佈的「高雄市長韓國瑜罷免公告」罄竹難書行徑；但，韓市長見狀卻揚揚灑灑回敬，用五千六百多字來抗辯，率先引用《心經》強調「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」⋯並列舉上任的「施政成績單」，包括僅有八十字的「愛情摩天輪開發案」，他還自詡「辦理市長推薦每月好書活動，年來已推薦十四本好書、辦理十二場好書導讀活動，吸引兩千多人參與」⋯自認「不應該被罷免」？如許感覺自我良好行止，委實讓人嘆為觀止。

根據坊間觀測「罷韓」的風向球，某方透露藍營曾對此議題進行民調，為降低政治性，命題方式還經過「特別設計」將中央防疫成效與「罷韓」等議題交互融入提問，讓受訪者對民調產生信任⋯結果這設計過的民調竟顯示出有近五成二的高雄市民要出門「罷韓」投票，已遠超過罷免成立所需四分之一投票率門檻，形勢大壞。

罷韓風潮沛然莫之能禦

對高雄「罷韓」風潮已呈現如許沛然莫之能禦態勢下，韓市長團隊還想力挽狂瀾？即使民調似已不敵6月6日罷免過關的「被反攻」宿命？在面臨極其惡劣氛圍下，軍校專修班出身的市長施展的老把戲，居然動用柏楊過去所形容的「三作牌」：「作之君、作之親、作之師」的警察們複製「夜襲」模式，責令高雄新興分局警方不管民眾抗議，前些時拂曉出動大批警力強行拆除「罷韓」團體懸掛的看板！不管外界質疑市府行政中不中立，延續之前已卸除圓環「罷韓」看板等大動作⋯毫不顧及社會觀感！

尤有甚者，警方並非僅對看板下手腳，對「罷韓」團體抨擊高雄市府的警察局、敎育局、工務局、民政局、交通局、環保局等單位企圖要「這座城市被迫完全噤聲」；質疑「不准有罷韓看板、不能有罷韓公車廣告、不能有投票所、不能有罷韓掃市場、不能有罷韓站街頭，連發放罷韓黃絲帶」也不行！甚至還傳盛警界高層奉指示：只要發現志工「站路口舉標語、發垃圾袋、辦記者會、掃市場」等活動即依《集會遊行法》舉牌勸導，若不從再依《社會秩序維護法》或「道路交通管理處罰條例」開罰。

韓國瑜不但只對市民「下馬威」，還與中央據隅頑抗，對上面設置投票所的配合進行杯葛，讓「罷韓」選務的進行造成困擾！迫使中選會要「啟動備援計畫，首先，請各區公所全力配合繼續盤點，有哪些地方中央所屬機關構、國立學校，可作為投開票處」；設若這些單位還抗命不同意，主委李進勇已撂狠話說「我頭斬給你」！對韓粉「迎頭棒喝」大還擊。

事實上，中央政府在高雄市是有不少「直轄」的機關與場所，單以文化部所管理的衛武營就可規劃成大投票所、舉辦過世運的「龍騰館」亦可改成露天投票所！至於中山與高雄科技等國立大學、以及中鋼與台船等國營事業餐廳或禮堂也可稍事改裝，絕對可解決處心積慮抵制的不配合行為。

對此一行將在高雄進行的「罷韓」投票所被技術性杯葛，不宜當小事一樁！假如中央內部還有人拒絕徵用衛武營、龍騰館、國立大學、或國營企業禮堂與餐廳⋯等場所權充投票所，則可能就是臥底於綠營內的韓粉作祟？對這些長久盤踞於國安、檢警調等公部門久矣的老藍男，其存心抵制正「露出馬腳」！至盼蘇貞昌在提過「歷史共業」後，也對「能混就混」者趕盡！「完全執政」就是要斬草除根，趁此斷絕「聯共制台」大業障！

（本文轉載自綠色廣播電台）