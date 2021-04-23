胡鑫麟，1919年4月12日出生於日治時代台南州，自幼成績優異，入台北高等學校後又從台北帝國大學醫學部畢業，進入帝大附設醫院眼科服務，並成為帝大醫學部眼科學教授，是當時極少的台灣人教授之一。二次戰後日人離台，胡鑫麟成為台大醫院眼科主任，他目睹國民政府陳儀政權來台之後的亂象，台灣社會失業嚴重物價高漲，官員貪污特權橫行，傳染病四起疫情爆發，民怨沸騰的情況下終於爆發了1947年的228事件。當時的台灣醫界也遭受事件的衝擊，許多知名的醫師被殺、被捕的不在少數。

228事件之後，台大醫院一些優秀的醫師對國民政府徹底失望，開始接觸馬克思主義和左派思想，許強醫師（內科教授）、郭琇琮醫師、葉盛吉醫師等甚至參加共產黨組織，籌組讀書會吸收優秀的台大醫師成員，豈料1949年情治單位破獲台北市工委會案件，1950年5月13日，台大醫院的胡鑫麟（眼科）、蘇友鵬（耳鼻喉科）、胡寶珍（皮膚科）、許強（內科）……等人被逮捕入獄，許強後來被執行槍決，而胡鑫麟被判刑10年送往綠島服刑。當時綠島監獄由於有八位醫師服刑，陣容堅強幾乎可成立一所小型綜合醫院，由胡鑫麟負責醫務室的管理，他請家人寄去醫療器材和藥品，就為綠島的官兵、受刑人甚至一般居民照顧起全島住民的健康，備受綠島居民的感激！

胡鑫麟不只是眼科名醫，他熱愛古典音樂並喜愛拉大提琴，而當時一起服刑的蘇友鵬醫師則是喜愛拉小提琴，當時還有在綠島的難友師大美術系的陳孟和會製作小提琴，所以他們不只是在綠島監獄的康樂隊友精彩的音樂演奏，他更在1960年出獄時，帶回一把委請難友製作的手工小提琴作為紀念。

出獄後，胡鑫麟回台南故鄉開業，1961年他的兒子胡乃元出生，小時候摸到第一把小提琴就是他從綠島帶回的受難紀念琴，沒想到後來胡乃元跟隨在台南神學院教琴的李淑德學習，日後竟成了世界知名的小提琴家，可見其父子有音樂的天分。

胡鑫麟因情治人員持續監視其家人和診所，1972年他將胡乃元送往美國繼續學習音樂，他則和妻子在1975年遷居東京，在日本執業行醫，業餘開始投入台語研究，著有《台文初步》、《分類台語小字典》、《實用台語小字典》，他也精通英文、德文、法文、日文，可見他音樂之外還有語文的天賦。1990年代台灣在李登輝執政，解除黑名單、釋放政治犯之後，胡鑫麟夫婦多次返台參與政治受難者的聚會或難友子女婚宴，1998年1月16日，他因大腸癌病逝。2018年政府宣告撤銷有關胡鑫麟之判決，這是遲來的轉型正義在台灣！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集