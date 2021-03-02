德國總理梅克爾強調與中國的合作，正面臨一場「種族滅絕」的辯論，尤其可能對德國經濟造成嚴重後果，而德國在新疆的巴斯夫和大眾公司首當其衝，同樣成為人權價值觀的檢視與審查焦點。圖／擷自ＤＷ，作者提供

緊接加拿大議會通過維吾爾民族被「種族滅絕」決議，2月25日晚上8點，歐盟的荷蘭眾議院同樣討論與通過指控中國對維吾爾人實行「種族滅絕」政策。這對歐盟來說，無疑是驚天炸雷，維吾爾民族被「種族滅絕」，似乎成了國際潮流一部分，荷蘭是第一個採取這一步驟的歐洲國家，看來這火焰還在不斷持續和蔓延。

世維會表示「公道自在人心」

世維會主席多力坤•艾沙表示：「歡迎荷蘭眾議院跨黨派多數通過一項動議，中國對東突厥斯坦維吾爾人民的虐待是『種族滅絕』。世維會敦促荷蘭政府落實該決議案，並與國際盟友一起努力制止中國政府這一罪行。」他還表示：「這為歐洲其它國家議會，為歐盟議會、為歐洲理事會等，樹立了維護人權價值觀、伸張正義的楷模與樣板。我們期望歐洲各國政府緊隨其後，協調一致、同步行動，展現正義之聲與行動。」

迪里夏提說道：「荷蘭議會今天還通過了其他幾項動議，涉及與維吾爾人權危機有關的各種問題。一個動議是敦促荷蘭政府要求在華有關係的荷蘭公司和企業分析其供應鏈並評估強迫勞動的風險；另一個動議敦促荷蘭政府通過對東突厥斯坦棉花產品的進口禁令；在沒有強有力與可執行的人權條款的情況下，避免接受中歐協議投資（CAI）；並呼籲將2022年北京冬季奧運會搬遷。世維會歡迎與支持抵制『種族滅絕』案的具體措施與制裁。」

他表示：「中國政府針對維吾爾民族所推行極端的『種族滅絕』迫害，是無法掩蓋的事實，世界維吾爾大會感謝加拿大國會、荷蘭議會進行了歷史性表決，我們再次呼籲聯合國、歐盟，及其它民主國家積極跟進，採取同樣步驟與通過相同的決議。」



世維會主席多力坤•艾沙（左）、迪里夏提（右）。圖／田牧提供，民報合成

德國政府該怎麽做？

荷蘭是第一個在國會中提出動議的歐盟國家，譴責中國在新疆對維吾爾族施行「種族絕滅」，那麼歐洲其他國家是否會跟進呢？

約根•卡爾（Jürgen Kahl）是德國資深媒體人，曾為德新社特派記者駐北京多年，近年來他是新蘇黎世報的特約撰稿人。在跟他談及中國政府的新疆民族政策時，卡爾有詳細的分析與論述：

美加或荷蘭使用「種族絕滅」（英文genocide，德文Völkermord）這個詞語，是有爭議的。因為一般說「種族絕滅」是指對一個種族肉體的消滅，如盧安達1994年發生的胡圖族對圖西族的大屠殺，或納粹對猶太人的系統性殘殺。西方國家在談到這個議題時，往往得想想自己以往殖民時代的「不光榮」歷史，就像德意志帝國二十世紀初（1904〜1908）在殖民地西南非洲（今日納米比亞）對當地的赫雷羅族（Herero）和納馬（Nama）族的屠殺，前者有大約4至6萬人，後者有約1萬人被殺戮。德國於百年之後承認了此屠殺事件，並道歉。聯合國人權理事會也在1985年將此事定性為「種族絕滅」。

北京政府將上百萬的人集中關進「再教育營」，這是對維族人的宗教、文化、語言和習俗的壓制，而且也對維族人進行結紮，限制生育，甚至性侵，即便是不用「種族絕滅」來形容，也應當引起國際社會的嚴重關注。

那麼荷蘭已經清楚表態了，這對其他國家是否會產生連鎖效果，尚待觀察。但是卡爾認為至少有幾件事德國、包括政府官方是應當做的：

1、德國社會應當公開地關注並討論維吾爾人權議題。聯邦議會應當舉行聽證會，或至少在議會中的「時事評議」（Aktuelle Stunde）中，公開邀請專家來做報告，並舉行討論會，表示政府對此事的重視。

2、對新疆的高級官員，比如說黨委書記這一類的主要負責人應當給予制裁，比如禁止他們進入歐盟或申根國家，或凍結他們在國外的資產。

3、對已經逃離「再教育營」的維族人或流亡的維族人應給予庇護和協助。

他最後指出：德國的媒體其實在近期已經有不少關於新疆「集中營」的報導，個別的議員也有公開譴責的言論，但是礙於德國企業界在新疆有很大的投資和商業行為，梅克爾政府始終沒有公開和正式地譴責北京。



荷蘭眾議院開會狀況（非本次會議）。示意圖／擷自荷蘭國會網站

乖戾荒謬的「再教育營」令世界震驚

對於民主國家議會接二連三地通過決議：中國政府針對維吾爾人實施「種族滅絕」政策，國際社會反應強烈，我們也採訪了臺灣駐德國代表處謝志偉大使，他如何看待中國政府對維吾爾人施以拘禁式的「再教育營」或「職業訓練營」？以及如何評論加拿大、荷蘭議會將中國政府侵犯人權惡行確認為「種族滅絕」案、並高票通過該議案？

謝大使認為：某個程度來看，中共政權對新疆所執行的政策會讓人想到中國歷史上「移民實邊」的措施。但關鍵的不同點在於，秦漢以來遷徙內陸人口至人口較為稀少的邊疆是一種保疆衛土的措施，雖然背後不無「內外兼修」的陰謀，但對象是「外敵」。

他表示：中共對新疆維吾爾族人的作法，雖然不管美其名為「再教育營」或「職業訓練營」，但這種以國家暴力對特定族群進行大規模強制集中訓練或改造的作法，受控者不得抵抗，這是把維吾爾族人當「外敵」的作法。其過程會產生慘絕人寰非人道的結果，幾乎根本是難以避免，早已超過「防民如防賊」的程度。

他指出：由於中共只有統治實權而無民意基礎，本身作為反而處處像「賊防民」，名之為「維穩無休」，實則是「不穩有理」，完全呈現了「越獨裁越控制，越控制越獨裁」之魔鬼循環的本質。

謝大使深刻地分析道：中國之所以會出現如此乖戾荒謬無人道的維吾爾改造營，正是因為對內「維穩」橫行無阻慣了，而國際社會對此的反彈及反制太過單薄無力。如今有加拿大等國國會通過此「種族滅絕確認案」，強烈表態譴責中共政權，希望是自由世界另一波正面反擊中共獨裁的正義力量集結之開始。

他最後表示：總體來說，中共政權是以同一心態在看待有自由意志的維吾爾人、西藏人、蒙古人、香港人、中國人、臺灣人，因為他們全都是「獨裁政權」的敵人，倒本為末，莫此為甚！



臺灣駐德國代表處謝志偉大使。圖／田牧提供

民主聯盟的行動燃燒與蔓延

盡管拜登在G7集團與慕尼黑安全峰會上推動的民主聯盟計劃受挫，但國務卿安東尼•布林肯（Antony Blinken）肯定與繼承了上屆政府麥克·蓬佩奧（Mike Pompeo）的立場，並譴責了中國與新疆針對穆斯林少數群體的「種族滅絕」行為，顯然這一立場得到了承上啟下，而且是開花結果了。

加拿大國會、荷蘭眾議院針對新疆維吾爾「再教育營」，相繼亮出了堅持價值觀的長劍——通過了維吾爾被「種族滅絕」案，而且這一浪潮還在燃燒與蔓延，將影響到歐盟其它國家的政治態度。還不止於此，2022年的北京冬奧會，看來同樣是壓力山大，美國、加拿大、荷蘭等國會議員與社會團體，紛紛展開全球行動，抵制北京冬奧會，要求遷移到其它國家舉辦的聲浪再起，豈不是全球民主聯盟的行動開始隨波而起？不久前拜登總統和特魯多總理會晤，雙方承諾美加合作，共同應對中國的影響。豈不是應了人們常說的「山不轉水轉」、「東方不亮西方亮」？

德國政府與梅克爾應該深感壓力，梅克爾強調與中國的合作，正面臨一場「種族滅絕」的辯論，且蘊藏著巨大的衝擊潛力，尤其是可能對德國經濟造成嚴重後果，這一辯論正在整個歐洲延伸與發展。德國在新疆的巴斯夫和大眾公司首當其衝，同樣成為人權價值觀的檢視與審查焦點，這一波「種族滅絕」的人權風潮，是否會衝破梅克爾政府的擔憂——「不要讓北京的當權者感到不安」。答案不僅是德國人權事務專員科夫勒強調的：「我們呼籲中國允許獨立觀察員不受阻礙地進入新疆考察。」而且應該是讓聯合國人權委員會、歐盟人權委員會共同赴新疆實地考察與檢視。