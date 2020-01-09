香港的朋友說，台灣與香港的距離就是這一張選票，現在台灣與過去台灣的距離也就在這一張選票。一張選票，看似輕飄飄，卻是非常的沉重。圖／擷自立場新聞直播影片

2020年的總統、立委選舉到了最後衝刺的日子。國民黨與郭台銘撒了大量金錢做廣告，還有打電話，拉攏選民，號召歸隊，尤其是經濟選民。尤其韓國瑜利用各種機會散播不實之詞，因為距離投票只剩兩天來不及駁斥與澄清而欺騙選民。國民黨自稱黨產被沒收沒有錢選舉，然而看它這個氣派，說明大量金錢源源注入到它身上。馬英九8年來開門揖盜，匪諜充斥台灣各個角落，紅金的管道無處不在，其中賭盤的不可預測性，更令人萬分擔憂，雖然警方已經破獲多個地下賭盤與地下匯兌管道錢莊。

這不是一場國民黨哪一派系對民進黨哪一派系的選舉，而是藍赤國共對綠營民進黨的決戰，將決定台灣未來的命運，尤其是年輕人的命運。綠營如何做到緊密團結、抗中保台，成為勝負的重大關鍵。

民進黨執政肯定不會十全十美，不可能討好各個階層與各個派系，全世界找不到這樣的政黨。問題是他們的錯失與不足之處，是本土派建國過程中出現的問題，還是國民黨反民主勢力要借共產黨的力量把台灣拉回過去的黨國體制乃至引狼入室。把這個大是大非搞清楚，要不要投票，投給什麼人什麼政黨也就清楚了。

同婚為年輕人所認同

在考慮這個問題時，有一點很重要的就是要顧全大局。例如同婚問題，有宗教信仰者認為違背教規而反對，然而多條的教規中這只是其中的一條；然而如果共產黨來了，整個宗教都被共產黨消滅，習近平成為所有教徒的大教主，許多神職人員將被逮捕。在這個情況下，局部能夠不服從大局嗎？何況同婚是許多年輕人所認同的價值。

又如綠營各個派系因為利益分配不同而產生不滿。利益再不均，還不至於有牢獄之災吧？可是如果只是著眼這些利益而讓國民黨重新執政，台灣成為香港時，誰會預料得到還能不能過現在的日子？除非已經決定投共成為新貴享受榮華，然而又能持續多久？到底派系或家族利益重要，還是國家主權重要，也是不言而喻。作為一個執政黨，應該照顧到全民的利益，做到盡量公平的分配。怎樣做到公平而又不是絕對平均主義，民眾必須監督義不容辭。

內部大戰給中國可趁之機

有關獨立建國進程的問題，長期存在慢與快的兩種不同路線。誰都希望越快越好，然而以台灣內部目前的國家認同，在國民黨盤踞大半個世紀，共產黨已經大舉滲透的情況下，內部一些重要環節還被親共人士把持，許多本土政策被抵制，中華文化的糟粕還盤踞過去受到國民黨長期教育的人們的腦海裡，即使國家改名台灣國，又有什麼意義，能夠進入聯合國嗎？能夠實現一系列的本土政策嗎？而為了改名掀起內部大戰，正是給中國可趁之機。

因此把目標分為不同階段來實現是比較可行與務實的辦法。例如先沒收黨產，使各個政黨處於公平競爭的地位；年金改革使國家可以延續發展；修改課綱提升台灣意識；改革司法使是非界線更加明確，人與人之間與社會關係實現真正的公平；加強武備與防止、肅清滲透以確保國家安全等等龐大的改革工程遠比改一個國名而引發激烈衝突的內耗更為重要與務實。內部改革成功了，國家改名勢必水到渠成。

我們不能要一個金玉其外、敗絮其中的國家，這種國家禁不起時間檢驗，禁不起外部衝擊。當然，如何加快改革，加速正常國家的建立，是當政者必須一直盤踞在腦海裡的要務，要有確定的目標，堅韌務實的去做。

中華民國不管100年也好，70年也好，都必須脫胎換骨，但是脫胎換骨肯定不是短時間可以解決的，何況旁邊還有虎視眈眈一直對台灣進行顛覆活動的中國。我們情願慢點而減少風險，好過太快而翻車一切重新來過。或者我們這一代來不及看到新國家的誕生，然而只要我們打下基礎，讓子孫可以比較順利的建成新國家，我們在泉下也得以安息。我們這一代才幾十年到百年，子孫萬代有多少年啊？不能為了我們是不是爽快而犧牲子孫長遠的利益。

所以1月11日一定要出來投票。不讓韓國瑜、宋楚瑜當選總統，就一定要投給代表民進黨的蔡英文、賴清德。立委也要讓綠營超過半數，政黨票與立委除了投給民進黨之外，也可以適當配票給小綠，但是必須有表現、有希望的小綠，更不能投給整天罵綠的假綠與投機綠。我們不能上柯文哲的當而投廢票。

總之，不要浪費我們手裡的每一張選票。香港的朋友說了，台灣與香港的距離就是這一張選票，現在台灣與過去台灣的距離也就在這一張選票。一張選票，看似輕飄飄，卻是非常的沉重，是要用性命換來的。