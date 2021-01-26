俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Nawalny）（右2）在2020年8月19日於旅途中被投毒，德國派飛機把他接到柏林醫院，經過搶救及長時間的治療和休養，日前他終於恢復了健康。圖／擷自DW影片

俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Nawalny）是個硬漢子，去年8月19日在旅途中被投毒，幾經周折，於3日後獲當局批准，德國派一架專機將他接到柏林，入住夏利特（Charité）醫院，測試出他體內有神經毒劑諾維喬克（Novichok），經過搶救及長時間的治療和休養，他終於恢復了健康。

獨裁政府投毒不忌器

諾維喬克神經毒劑是蘇聯於70年代就研發出來的一種「化學武器」性劇毒，是可用於軍事上的。但是俄國從未在戰爭中使用過，反倒是用牛刀殺雞，將之用來對付政治異己。近年來數次俄國的前特工，如斯克里帕爾（Sergei Skipal）、利維年科（Alexander Litvinenko）等都在英國遭到投毒，前者中的也是諾維喬克，還好倖存下來，而利維年科中的是一種放射性元素「釙」（化學符號PO），他病發三週就死了，頭髮落盡，形同枯木，狀極淒慘 。據科學調查，這些毒素都掌握在俄國的高端軍事機構中，一般人不可能取得或使用。也就是說，使用它們作案，必得到最高層的指令。納瓦尼中毒，德國總理梅克爾稱之為「政治謀殺」，良有已也。

目前的情況是：納瓦尼為何如此遭普丁政府的「青睞」，定要置之於死地呢？病癒後的納瓦尼明知山有虎，卻向虎山行，他不顧勸阻，10天之前，堅決返回母國，果然立即被捕入獄了。



納瓦尼是普丁最激烈批評者之一。圖／擷自DW影片

納瓦尼其人其事

今年才滿45歲的納瓦尼是位律師、政治家，也諳熟金融行業。他從2008年以來，就開始調查並揭露俄羅斯（國有）石油公司的違法腐敗現象，這就動了既得利益的高官們的「奶酪」了。而接下來的杜馬（議會）選舉中出現舞弊現象，被他揭發，他指普金的統一俄羅斯黨「欺騙」、「盜竊」，他和反對者振臂一呼，號召民眾上街抗議，數萬人呼應，衝擊了首都和幾個大城市。作為「出頭鳥」，他也因此被數度「捉放曹」，短期地被逮捕又釋放。

幾次事件之後，納瓦尼聲名大噪，先後成立了「俄羅斯反對派協調委員會」和「公民聯盟」，2013年他要參選莫斯科市長。為了打壓他的聲望，普丁團夥把各種髒水都潑向他，說他有「經濟詐騙」行為，而歐美國家及本國的戈巴喬夫都認為司法不公，是有意的栽贓。可以想見，人民為表示對當權者的不滿，十分歡迎這位年輕的挑戰者，但是原來市長是普丁親信，選舉有舞弊情形，納瓦尼落選，民眾抗議無效，海外的批評也幫不上忙。

「反腐」反到普丁頭上，叫他如何不恨他？

納瓦尼成立了「反腐基金會」，2017年調查當時的總理梅狄傑夫，指出他擁有龐大的房產、土地、私人企業等等。他也在太歲頭上動土，同時調查普丁的貪腐行為。納瓦尼用簡單的無人機空拍了普丁在黑海之濱小島上的豪華別墅。他在網上公佈此影片，稱之為「普丁皇宮」。這個佔地廣闊，附帶著賭場、葡萄山丘和滑冰道的龐大「宮殿」，是用「黑錢」投入建造的。圍繞著皇宮週遭約7千公頃的大片地是為俄國安全局（FSB）所佔用，不過納瓦尼說，皇宮本身的主人是普丁。此錄像視頻上週一公佈，普丁就急忙公開聲明，這不屬於他，也不屬於任何他的家人。他心中恨極了這個人已在牢裡，還如此大膽犯上的政治「對手」。老滑頭如普丁也都不敢輕忽世界媒體的輿論和國內人民的反應。

納瓦尼的那把「反腐」利劍也刺向莫斯科高層的「政治精英」，把他們奢靡的生活暴露在公眾視野之下。他2017年掀開梅狄傑夫貪污腐化的視頻公開後，引發了民眾大規模的抗議。所以想致納瓦尼於死地的還不止是普丁，還有他身後那些一同分贓的技術官僚。



納瓦尼進行反腐調查，揭露普丁擁有黑海之濱的島上宮殿。圖／擷自tagesschau.de，作者提供

毒不死他就關他

納瓦尼幾年前就聲明有朝一日要競選總統，但是普丁已經修改憲法，把「終生職」差不多弄到手了，可以在總統位上到2036年。要拉他下馬已經無法可依，只能用輿論和民意來逼宮，這是雙方都清楚的。普丁原來以為把他弄死就能解決問題，當這小子命懸一線時，他同意放人，讓他到德國就醫，以為毒性如此厲害，反正救不活，即使活下來，膽也嚇破了，會流亡海外的。沒想到這廝命大，不但被救活了，好了傷疤忘了疼，竟然又要返回老家跟他「死磕」。當納瓦尼從德國登機飛到俄國上空時，飛機臨時改道，不降落在預定的莫斯科機場，而落在幾十公里外的小機場，讓莫斯科機場內幾千個歡呼著接機的納瓦尼粉絲撲了空。

而納瓦尼一出關就被警方帶走，火速判了他坐牢30天，原因是他破壞了「假釋」的規定。消息傳出， 吸引了更多的民眾上街抗議 。這些天以來每天有成千上萬的俄國人不顧零下30-50度的冰凍天氣，湧上街頭，要為他們心中的英雄勇士討回公道。歐盟的外長們也發出警告，要求立即釋放納瓦尼，否則可能要對俄國進行制裁。



納瓦尼（中，身著綠色外套）十天之前在眾多國際記者的陪同下，從德國返回俄國，飛機臨時改道，不准降落在莫斯科機場，那裡有上千的粉絲在等待他。飛機降落到數十公里以外的小機場。圖／擷自tagesschau.de，作者提供

三十天很快會過去，但是納瓦尼真的就能放出來嗎？普丁和納瓦尼的「對峙」，下一步會如何？這很大程度取決於國際的態度，看來歐盟立場很是強硬，有政治家說，要讓普丁吃不了兜著走，只能讓他在經濟上大出血，否則沒有用。然而這局棋並不容易下，歐洲的能源十分依賴俄國，加上那條長達1222公里，俄國和德國之間的海底油管——「北溪二號」已經接近完工，歐盟其他國家和美國都反對這項工程，連德國本國都有反對的聲音。但是看來此項工程已經是生米煮成熟飯，不管納瓦尼命運如何，都勢在必行了。



這些天俄國各大城市都有群眾抗議納瓦尼被囚禁。圖／擷自tagesschau.de，作者提供

納瓦尼闖關，王策上書死諫

中國海外民運界昨日（1月24日）還在為剛去世的王策博士舉行網絡哀悼會。王策先生數十年投身中國的民主運動，曾於1998年從西班牙返回杭州，跟同仁們策劃組織反對黨，並上書中共，建言推動憲政民主。結果幾位民主黨志士皆被抓捕，王策被判刑4年，王有才被判11年。浙江的民運人士前仆後繼，據陳立群女士的說法，被當局判刑坐牢的人數眾多，他們的刑期加起來達數百年之多。這些義士們被中國老百姓記住了嗎？有群眾為他們上街抗議嗎？世界輿論又何曾為他們發過聲？習近平宣傳的「盛世」歌舞昇平之聲壓過了志士們的嘆息、吶喊。中國人的精神世界傷痕累累、滿目蒼夷、慘不忍睹，表面燈紅酒綠的繁華是建立在貪婪、恥辱、無知和麻木之上的。

納瓦尼的正義事業還會有前途，他有國人的擁護，國際的推崇。王策走了，但他未竟的民主事業只是廣袤黑暗大地上一縷微弱的光，但只要有哪怕是極少數人在堅持著，希望還是存在的。「起來！不願作奴隸的人們！」奴隸即便是衣著光鮮，美酒佳餚，也畢竟是奴隸，沒有尊嚴和自由的日子，長不了的。