中央流行指揮中心表示，新冠肺炎又增9例確診，7例境外移入、2例本土。值得注意的是，案347(40多歲女性)為昨（2）日公布之案336北部高級社區女性保全的接觸者，無出國史。指揮官陳時中表示，案347與女保全因團購進行20多分鐘交談，沒戴口罩可能因此而感染。因社區有完整的監視器，目前已經匡列37人接觸者，將有出國史、接觸史及有呼吸道症況的社區住戶進行全面採檢。

指揮中心表示，案347為昨（2）日公布之案336的接觸者，無出國史，曾於3月19日及27日與案336接觸過，24日發病，曾二度就診未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；已掌握相關接觸者37人，其餘持續匡列中。

對於北部社區再傳1人確診一事，指揮官陳時中表示，我們當然擔心有破口，不能認為社區裡面一個都沒有，怎麼讓自己保護好，不要進入封城情況很重要，我們對這樣的情況要提高警覺，才推動社交距離，但勤洗手及環境衛生還是很重要。

至於北部社區位置，陳時中解釋，莊副(指發言人莊人祥)不太願意講，因為監視器非常完整，只要從外面來的跟他有接觸過，都會找得到，都過濾過，有接觸者都通知了。同時，也跟社區主委通知，大樓公共區域已經消毒，將對大樓裡面有旅遊史、有呼吸道症狀的住戶進行採檢，請全區住戶做自主管理。

陳時中說，女保全與確診住戶因團購有20分鐘交談，兩人沒有戴口罩，目前正在釐清感染源，社區有監視器，已經調閱監視系統，目前應該可以圈在這個範圍內。

莊人祥補充，新確診的附近社區住戶疑是被女保全傳染，女保全大多是騎車上下班，已經針對上下班之後有去哪裡進行調查，住戶有症狀、有出國史有跟保全接觸先來採檢，正在盡量將可能暴露者找出來。

至於另一個本土個案則為分別為60多歲女性(案343)，案343近期無出國史，但其夫3月17日自美國返台；個案於3月20日出現咳嗽、流鼻水等症狀，曾於24日至28日期間多次就診，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

指揮中心指出，今日新增之7例境外移入個案為5女2男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月14日至4月1日，發病日介於3月19日至30日，發病前活動地為美國、英國、丹麥、奧地利、捷克及泰國，出國目的多為就學或工作。

案341為案338之妻子，曾一同參加奧捷旅遊團，3月25日發病，今日確診；該旅遊團截至目前共計6人確診。

案344為案182之妻子，曾一同參加美國自助旅遊團；3月20日陪案182就醫時採檢陰性，30日出現發燒後收治住院採檢，今日確診；該旅遊團截至目前共計5人確診。