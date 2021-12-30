隨著新媒體浪潮雲湧，內容創作者與數位廣告作為新興職涯選項，勞動部勞動力發展署北分署與Google、YouTube 兩大平台首度跨界合作，開辦「α世代玩家-新媒體人才培育計畫」訓練課程， 29日舉行結訓成果發表會，為102位學員頒發結訓證書，現場也展示了學員的培訓成果，包括YouTube影音頻道作品、數位行銷課程學員設立的Google商家、數位行銷創意企劃等，內容豐富精彩。

本次擔任新媒體人才培訓課程總導師的「超認真少年Imserious」許廷瑞，也在現場分享自己成為點閱率超過2,000萬人氣YouTuber的經驗，更鼓勵學員結訓後繼續精進學習。「YouTube創作者新星」學員李文生則是「第45屆國際技能競賽」CAD機械設計製圖的優勝國手，這次他參加新媒體人才培訓課程，期待拓展專業領域以外的技能，建立自己影音頻道，分享機械製造相關領域的專長，發展YouTuber斜槓人生。

現於世新大學公共關係暨廣告學系任教的應淇帆老師，也是本次課程的學員，對課程予以肯定，明年若繼續開辦課程，她將力推學生參加；以廣告投手為業的王偲涵則認為Google廣告課程專業又務實，講師掏心掏肺、毫不藏私；行銷人林佑潔表示，從講師的專業、學員間的交流反饋當中，收穫良多！學員華芯以占卜師畫心為主題吸引不少粉絲，她認為勞動部的課程對創業者是一大福音，可以少走冤枉路。師生們踴躍分享心得，異口同聲表達對未來課程續辦的期待。

勞動力發展署北分署林仁昭分署長表示，網路新媒體的力量，儼然發展成未來職場的新利器，特別是從小接觸影音資訊長大的α世代，更要強化自己的職場競爭力，才能與時俱進。這次北分署攜手Google、YouTube 2大網路平台辦理「新媒體人才培育計畫」系列課程，除了讓學員們獲得平台認證的專業師資指導外，也透過工作坊的學習與交流拓展視野，在影片發想、拍攝製作、頻道經營、商業收益等面向有更多啟發，未來成為產業搶手人才指日可期！