公元前44年3月15日，凱撒在羅馬元老院被多名元老刺殺。公元2021年1月6日，川普在華盛頓DC參議院被多名參議員「刺殺」。1月6日在參議院的會議中，多名刺殺者鼓其如簧之舌，對川普進行血淋淋的「刺殺」，而高坐議長寶座的彭斯，則是布魯圖斯。凱撒被布魯圖斯刺的那一刀，是最痛的一刀。因為他很疼愛、提攜年輕的布魯圖斯，也很相信他。所以這一刀最痛。

凱撒被刺的原因，那些元老所持的理由是凱撒獨裁，破壞共和體制。但事實是這樣嗎？事實上凱撒並沒有稱帝，反而後來的奧古斯都稱了帝，成了真正的羅馬皇帝。凱撒對羅馬帝國的功績，有點像今天的川普對美國和人民所做的政績一樣輝煌。指責凱撒獨裁，只是一個藉口。真正的原因是，元老院的元老，都是長久以來家族金權利益盤根錯節的貴族。凱撒的施政和權力，威脅到他們的既得利益和權力。因為沒有辦法正面對決，只有陰謀刺殺沒有提防的凱撒。或許和凱撒一樣，川普自認為對國家對人民做出了偉大的功績，不疑有它。川普絕對想不到的是自己提攜的官員和政客，以及共和黨同志，加上理應為民喉舌的媒體大亨，一個一個接連叛變，對他下刀。

川普以一介商人，意外闖入政治叢林。四年的總統任期，驚醒了那些長久在政壇呼風喚雨、吃香喝辣政客的美夢。這些政客一輩子在政壇裡打混，他們會當選靠的是各種盤根錯節的利害共同體，而不是看不到他們暗中勾結實情，跟著人家搖旗吶喊的老百姓。更不是他們有甚麼了不起的政績。從這一次慘烈的總統選舉中暴露出來的一些政客的醜聞，只是冰山的一角。那麼多高位政客和中共利益掛勾，可以說到了無所忌憚的程度。川普只是一個政壇菜鳥，並不像那些以政治為終身職業的政客，有盤根錯節的政治人脈。他被刺殺，會為他挺身而出的政客，如果不是傻瓜就是聖人。川普任期一到，可以拍拍屁股走人，照樣過他的富豪生活。這些政客和依靠他的庇蔭的一大票家屬和人脈，卻還需要繼續吃這行飯，直到死亡的那一天。這口飯吃得太滋潤、太美味、太習慣了，不吃會死。或者比死還難過。不背叛、不刺殺川普，就不是正常的政客。

川普上台改變媚中政策

很多台灣人，台灣意識越強的，越支持川普。幾十年來，美國討好中國，出賣台灣。讓台灣人吃盡苦頭。直到川普上台，改變媚中政策，開始制定許多護台、友台的政策和法案。台灣人才得以喘一口氣。台灣人支持川普還有另外一個原因。那就是台灣人在國民黨暗黑政權的統治下，被國民黨用作票手段，偷走台灣人的民主參政權。這種不正義、不公平的選舉，被國民黨開的法院所掩護。和今天川普所遭遇到的不公平、不正義，幾乎一模一樣。於是這種感情投射，也就特別強烈。真理和正義，對美國人可能不希罕。對台灣人則是血淋淋的教訓。

另外在這次選舉中，我們還意外發現，民進黨和民主黨，有太多相似的地方。他們都想和中國交流，甚至已經有人和中國利益掛勾了；他們的同志和性別主張的嘩眾取寵幾乎一樣；民進黨政客經過幾十年的經營，都變成了職業政客。其盤根錯節的勢力和人脈，較諸民主黨也不遑多讓；和金權媒體大亨沆瀣一氣，也差不多大致相同；在總統初選蔡英文對賴清德作弊的情形，也一樣是明目張膽、橫柴入灶；對待陳水扁的無情，和民主黨及共和黨對付川普一樣冷血；假藉人權的理由，不檢討不當的外勞政策，讓台灣年輕人在貧窮線上掙扎等等。說美國已經變成社會主義左傾國家，台灣的民進黨何嘗不是？但他們都不是正宗的社會主義。

拜登靠作弊和這樣墮落的美國政壇當上總統。美國人自己都能接受。憑甚麼我們台灣人不能接受？但是看到這一次美國的選舉政變和政客的齷齪，對自己的總統都可以出賣，對真理正義都不屑一顧，你台灣人又算甚麼呢？民進黨政府一再對人民宣傳，和拜登政府關係密切。我們就等著瞧，是怎麼一個密切法。而拜登政府對台灣會不會比川普政府好。大家就拭目以待。