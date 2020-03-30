世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）29日接受香港電台訪問 ，被問到是否讓台灣參與，竟裝作沒聽到還斷訊，引發批評，經外媒報導後，WHO發表聲明回應，台灣參與WHO議題應由會員國決定；對此，蔡英文總統今（30）日表示，我們的態度一向都很明確，台灣有能力及很強的意願，與各國共同維持健康。

蔡英文總統今（30）日前往桃園訪視「敏成股份有限公司」，她表示，在這次的防疫過程中，「口罩國家隊」的表現是可圈可點，政府希望「口罩國家隊」在防疫之後，也能繼續維持，重申我國的醫療及國軍機構，將來都會採用國內生產的政策，政府也會再次檢討公共部門的需求，讓我們的國家隊可以維持整個公共部門以及醫療衛生部門的需求。

她說，台灣的口罩已經在國際上變成一個非常經典的防疫工程，除了製造端，在分配及管理口罩給民眾的時候，也創造了很多的典範，除了在前階段以藥局做為配送口罩的管道之外，現在加了線上及超商的系統；面對持續不斷的疫情，我們到現在為止的表現可圈可點，但還是要一起努力、團結，全心全意讓國家可以在這段時間，安然度過疫情的挑戰。

針對世界衛生組織聲明台灣參與WHO由會員國決定一事，蔡英文指出，我們的態度一向都很明確，台

灣有能力及很強的意願，與各國共同維持我們的健康。台灣有一些有用的經驗，也願意分享，希望各國政府在經過這次疫情之後，更能理解、瞭解台灣的能量及台灣可以貢獻的地方，能夠真正地來思考，讓台灣可以加入世界防疫體系，不但對台灣民眾的健康可以有更好的保障，對全世界來說，有了台灣的參與，世界醫療衛生體系會做得更好。

至於下一階段是否會與其他國家交換防疫物資、推動防疫外交，蔡英文說，與其說防疫外交，不如說是防疫合作，現在與其他國家互通有無或者是在研發或技術層面，也有共同合作發展的機會，希望大家共同對抗疫情、病毒，與其他國家可以互通有無，相互形成夥伴關係，強化各自對抗疫病的能量。