美國總統拜登(Joe Biden)21日表示,若台灣遭到中國攻擊,美國將會防衛台灣。他表示,美國對此有承諾。

拜登參加美國有線電視新聞網(CNN)在巴爾的摩舉行的市民大會,被問到台灣若遭到中國攻擊,美國是否會出面防衛時表示:「是的,我們對此有所承諾。」(Yes, we have a commitment to do that)

與此同時,拜登提名的新任駐中國大使人選伯恩斯(Nicolas Burns)對中國近來在印太地區各種咄咄逼人的行動作出強硬表態,稱美中關係已經發生「根本性的變化」。

他說,如果人事案獲得確認,他有信心美國能證明中國宣稱的「東昇西降」說法是錯誤的。這位職業外交官還說,在台灣問題上,「不能相信中國作出的任何承諾」。

伯恩斯在參議院外交關係委員會出席有關他的人事提名確認聽證會時說,「美國與中國的關係將是21世紀最大地緣政治考驗,我們將在需要的時候與之競爭,激烈地競爭。」

美中關係目前持續處於低谷狀態,參議院外交關係委員會將美國駐中國大使的人事提名視為華盛頓處理對外關係最重要的職務之一,兩黨議員對於北京近來一系列作為提出擔憂。

「毫無疑問,戰略競爭是我們思考當今與中國關係的正確基本框架,」參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯(Sen. Bob Menendez, D-NJ)在聽證會上說,「並不是因為這是我們想要的,而是因為這是北京方面所做出的選擇。」

呼應議員的說法,伯恩斯認為,美中關係已經不可能回到過去。他說,「我認為我們(與中國)的關係比起10年前或20年前已經有了根本性的不同。我和大部分歷任美國大使針對這問題有過談話,我們都認為我們現在處於一個完全嶄新的時代。」