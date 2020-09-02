「歷史一直在你我的生活裡流動….」慶祝高雄百年，高雄市歷史博物館「大高雄歷史常設展」開幕！其中「歷史高雄」以全臺唯一270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史，透過科技互動看見百年來高雄人的勞動身影以及城市、鄉村地景的變遷，非常吸睛。

「大高雄歷史常設展」第一階段主題「科技‧高雄」，分為「印象高雄」、「歷史高雄」、「數字高雄」三大展區。高史博館長王御風講述大高雄歷史，談及高史博未來常設展將逐步完成，並從新時代閱讀歷史的方式，以科技手法延伸狹小的展場空間，看見新的高史博。未「大高雄歷史常設展」將透過河、港、鐵路網絡為子題勾勒高雄百年城市的歷史脈動。

「大高雄歷史常設展」展場結合新科技，民眾進入「歷史高雄」就被270度環景動畫圍繞，甚至還有互動的美濃黃蝶翠谷的彩蝶飛舞，並有高雄發展史也融入1947年二二八，聲光影音非常震撼；「印象高雄」以偏光鏡呈現典藏老照片為展覽拉開序幕；「數字高雄」以多媒體互動與抽取式學習卡認識高雄。

博物館是一扇在地往來世界的雙向門，高史博改制行政法人以來，歷經三年籌劃，在「高雄」滿百歲的九月結合科技互動、藝術劇場、生活美學、文化創意，推出「大高雄歷史常設展」、文創賣店「榮町商行」、輕食商店「打狗喫」、全新官方無障礙網站等四大翻轉高史博主題。

9月1日開幕式當天，高雄市政府副市長史哲、美國在臺協會高雄分處處長禹道瑞、日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次、外交部南部辦事處處長莊恆盛、高雄市議員康裕成、李雅慧、高雄市政府文化局長王文翠、高雄市立歷史博物館館長王御風以及現場二百位貴賓一同見證歷史性的時刻。特別是因為疫情無法親自前來的日本京都市市長門川大作、京都市右京區區長北川洋一親自錄製跨海的祝賀影片。

史哲副市長致詞時表示，陳其邁市長特別提到深化歷史教育應著重「無史不成國，鑑往知來」的重要性，讓高雄的學生透過一百年的慶祝或策展瞭解城市發展的歷程。

※高史博一樓東側打造「網美級」的輕食商店「打狗喫」，店名源自高雄舊地名「TAKAO」，以山、海、河等地景特色為設計概念，落地窗引進愛河的河畔風光。窗明几淨的休憩閱讀空間及在地特色選食，不定期結合選食主題辦理「喫文化」課程，讓生活與博物館自然重和。富含人文溫度的文創賣店「榮町商行」，以博物館前身日治時期「高雄市役所」的所在地區「榮町」為名，提供博物館自有文創品牌商品及主題選物，也與在地商家合作開發，展示商家歷史及職人故事。

建構全新無障礙官網，藉由博物館友善平台，擴大文化近用，數位化珍貴文獻史料，透過史料文獻查詢系統建置，進一步推廣及札根「高雄學」的研究基礎，民眾可至高史博三樓「高雄研究文獻中心」發掘更多高雄的故事。

高史博1998年做為城市的歷史博物館開館，承載著自1939年以來的城市記憶，見證高雄市的歷史變遷，而在「全球在地化」的浪潮下，新博物館學的興起，博物館成為新型態寓教於樂的大眾休閒場域，高史博在歲月的流動下，歷經軟體改造與硬體更新，陸續展現在地厚實的文史能量，在慶賀高雄更名百週年的歷史時刻，與高雄市民迎向新高雄。高史博自9月5日起推出系列活動，相關訊息可至官網(http://khm.org.tw

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