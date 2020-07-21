「傳統口腔癌治療主要是開刀廣泛圍切除、補皮重建與做全身性化療及進行放射線療法」，高市聯合醫院沈茂昌教授說，但現在多了另種選擇「動脈注射化學療法」。腫瘤外科沈茂昌教授說明病患顏面腫瘤在治療後有效消失的臨床案例。

高雄市立聯合醫院是全台唯一提供動脈注射化學療法的區域醫院，於2018年11月起，開設腫瘤外科門診及病房，以動脈注射化學療法治療晚期口腔癌逾70例，初步統計結果有效率為80%以上，其中腫瘤完全消失之比例佔52%。對一些較晚期患者，雖不能治癒，卻可達到延長生命及減輕痛苦之目的。

動脈注射化學療法必要時搭配手術及放射治療合併使用，以達更佳之療效。如：開刀前，先以動脈注射化學藥物使腫瘤縮小，再行開刀，使切除範圍變小，手術更容易進行。

台灣口腔癌發生率居高不下，根據國健署統計，每年約新增7千名病患，死亡率已進入十大癌症前5名，部分患者卻因畏懼開刀，擔心切除手術導致顏面外觀受損，口腔機能喪失，或是因高齡、身體狀況不佳，而無法接受治療。高雄市立聯合醫院是全台唯一提供動脈注射化學療法的區域醫院，提供患者快速、簡單且副作用輕微的治療選擇。

「我以為我一輩子不能講話，只能等待生命的終點。」林先生(68歲)因口腔癌腫瘤侵犯口腔底及顏面，不僅患部潰爛，腫瘤甚至壓迫氣管。曾於他院治療期間，接受氣管切開術及全身性化療，不但失去了說話的能力，全身化療的副作用使他頭髮掉光、噁心難受，腫瘤仍不見好轉。直到林先生得知高聯醫腫瘤外科的動脈注射化學療法，顏面腫瘤在治療後消失，終於有機會取出氣管套及鼻胃管，可正常說話及飲食，使他重拾生命希望。

當口腔癌的巨大腫瘤侵犯整個顏面時，不僅健康堪慮，更嚴重影響生活。林先生 (63歲，顏面腫瘤10x8公分)與朱先生(56歲，顏面腫瘤12x8公分)，都因巨大口腔癌侵犯整個顏面，潰爛流膿又發臭，終日以紗布覆面，兩年來不出家門。經動脈注射化學療法治療，林先生的顏面腫瘤三個月後已完全消失；朱先生的顏面腫瘤治療剛滿一個月，已消失9成以上，為高聯醫目前收治之最巨大口腔癌腫瘤案例。兩個人現已可出門與朋友話家常，治療成果傳遍庄里，朱先生友人還將治療前後照片放置於電腦網路，吸引友人好奇來訪，關心其腫瘤變小過程。

台灣地區口腔癌好發的部位如：舌頭、頰黏膜，若是腫瘤生長在外側(如：下唇)，即對顏面外觀造成重大影響，高市聯醫腫瘤外科沈茂昌教授表示：「動脈化學注射療法是一種局部性化學療法，透過插管手術，經由耳朵前面的淺顳動脈放置導管，至外頸動脈內，外端導管留至於耳後及頸側皮下，並連接至鎖骨下方皮下的基座，外觀如十元硬幣大小之突起，完全不影響日常生活及休閒活動，術後隔天開始給藥。」

動脈注射化學療法可用於頭頸部癌症(口腔癌為大宗)，其治療特色包括：短期內使腫瘤縮小，根據醫學報告顯示，在電子顯微鏡下可發現，癌細胞之顯微構造在動脈注射抗癌藥後，最快幾個小時內即可發現癌細胞受傷死亡，因此臨床上病人很快獲得症狀緩解，生命得以延長；對患者的顏面外觀及口腔功能幾乎沒有影響；動脈導管的置入手術簡單，在局部麻醉下即可進行，恢復迅速，身體狀況極差之病患如：高齡及洗腎病人(高聯醫目前收治之最高齡患者為92歲，並曾為一名遭多家醫學中心婉拒收治之洗腎患者治療左頰癌，日前已症狀輕解，赴歐洲旅遊)；全身性副作用輕微，治療期間病患可照常工作。以上療法，由腫瘤外科團隊沈茂昌教授及陳裕元醫師，提供導管植入手術、抗癌藥物注射治療，全程健保給付，避免造成患者負擔。