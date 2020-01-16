Where？這裡是屏東嗎？屏東縣府彙整新興景點及網路上拍照夯點，透過影片再推薦八美新景點，令人驚艷！

屏東八美新景點以教堂、金字塔、游泳池、草原、神社、彩繪、火車、田徑場呈現最美的所在，影片以舞蹈來串接場景變化，一開始的日風、美式、希臘、中東等風格建築或景點就讓人眼睛為之一亮，搭配柔和唯美的畫面色調及對稱協調的布局，整部影片展現繽紛色彩與動感魅力，充滿活力，一改屏東給人的舊有印象。

縣府傳播暨國際事務處指出，影片中每個拍攝景點都充滿異國情調，很難想像居然是在屏東，而且影片中不只八美景點，還有涼山休憩區、知名文青書店南國青鳥、讀者城市、萬年溪景觀橋、屏東市復興圖書館、屏東武德殿演武場、國立海洋生物博物館等，每個都是網美文青打卡的熱點。

傳播暨國際事務處表示，屏東正在改變中，還有很多地景、地貌等待民眾探訪，歡迎來屏東。

屏東八美新景點包括：

最美教堂─天主教佳平法蒂瑪聖母堂（泰武鄉佳平巷3號）

最美金字塔─2019台灣燈會山海昇平燈飾（屏東市台糖縣民公園）

最美游泳池─國立屏東大學游泳池暨體適能館

最美草原─墾丁國家公園水蛙窟

最美神社─牡丹鄉高士神社

最美彩繪─屏東職人町

最美火車─南迴線藍皮火車

最美田徑場─屏東縣立田徑場海洋風看台