今年日本野生鰻苗捕獲量較去年高出約四倍，養殖鰻魚主要成本來自鰻苗（佔總成本佔5-6成），為此日本已有超市等銷售店家預定下調「日式鰻魚飯」的銷售價格，鰻魚饕客有福了。圖／Pixabay

國外媒體報導日本今夏鰻魚價格會較去年便宜，此消息對國內喜食鰻魚的老饕而言，會是當前彌漫新冠肺炎疫情威脅下的一點小確幸。

鰻魚是台灣重要的淡水養殖魚種，所養成的鰻魚除了部分供國內消費外，主要外銷到日本賺取外匯。台灣最早的養鰻技術係來自日本人的傳授，後養殖技術逐漸本土化，甚至青出於藍勝於藍，高養殖利潤使得養殖規模及產量大增，也了解日本人的消費習性，開始大量出口曾賺取高達六億多美元的外匯，對平衡當時台日貿易重大逆差有相當貢獻。近年來受到天然鰻苗捕獲量銳減及中國大陸養鰻產業強力競爭的影響，產業規模已大不如前（目前日本消費的鰻魚約有一半來自中國大陸），國內有學者甚至大膽預言該產業已經敲響喪鐘！

日本鰻食文化獨步全球

日本不僅是全球最大的鰻魚消費國家，也是重要的鰻魚養殖國家，養鰻歷史悠久，也建立起日本人特有的鰻食文化。然而日本當地鰻魚養殖卻因天候、鰻苗等限制，產量無法供應日本當地消費需求，每年須自國外（包括台灣、中國大陸，馬來西亞等）進口大量的鰻苗及成鰻（包括活鰻及加工鰻），雖然日本當地養鰻團體及學術研究機構，努力想克服先天上的困難（如進行鰻魚人工繁殖技術開發，採溫室養鰻、研發抗寒飼料等）也獲得若干進展，但還是無法完全擺脫先天的限制。

鰻魚養殖最大的變數在於每年可捕撈的天然鰻苗數量無法預估，也形成該產業經營上的最大風險。近年來在經歷天然鰻苗數量銳減後，繼日本鰻及美洲鰻被國際自然保護聯盟組織《IUCN》列入紅皮書的瀕危物種後，國際間再度響起將日本鰻列入華盛頓公約《CITES》附錄二物種嚴格管控的呼聲，屆時捕撈及販售將受到嚴格規範，一旦成真將對目前仍須仰賴野生鰻苗的鰻魚產業造成重擊，多年建立的鰻魚產業供應鏈也恐斷鏈，屆時受影響的家戶數及周邊產業將相當驚人。是以如何確立日本鰻商業化人工鰻苗的生產技術顯得更加急迫性，目前日本學術界在這方面明顯領先其他國家，台灣及中國大陸則後繼乏力。

在歷經三年野生鰻苗欠收後，今年日本及東南亞地區野生鰻苗捕獲量均出現大豐收的現象，估計東亞地區鰻苗總入池量為59公噸，產量也會大幅增加。有學者推測係因洋流等海洋綜合性的環境變化所致，真正原因還有待更多的科研與調查來解密，不過持續避免濫捕。破壞河川棲地、實施資源共同養育、加強聯合調研工作等措施仍屬必要，不能因而放鬆。

日野生鰻苗捕獲量大增

由於日本當地野生鰻苗捕獲量較去年高出約四倍，鰻苗交易價格因而降低至去年一半左右（去年平均每公斤鰻苗售價為200萬日圓），而養殖鰻魚主要成本來自鰻苗（佔總成本佔5-6成），為此日本已有超市等銷售店家預定下調「日式鰻魚飯」的銷售價格。

台灣今年所捕獲的野生鰻苗數量也較去年來得多，約為去年的近30倍（約7公噸），採購鰻苗價格（平均每尾40元台幣以下）也較去年動輒百元台幣低很多，而台灣國內鰻魚售價一向跟日本消費市場有連動關係非獨行獨市，雖未必完全反映但趨勢是相同，因此台灣喜歡鰻魚的饕客還是可以期待！